L’Audiència Nacional obre diligències per l’espionatge a Sánchez

Finalment, el magistrat del Jutjat Central d’Instrucció número 4 de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat la incoació de diligències prèvies per un possible delicte de descobriment i revelació de secrets per l’espionatge amb Pegasus al president espanyol Pedro Sánchez. En la interlocutòria, de quatre pàgines, a la que ha tingut accés El Món, el magistrat decideix resoldre la denúncia de l’Advocacia de l’Estat per la infecció amb el que anomena “l’eina Pegasus” dels telèfons mòbils del president espanyol Pedro Sánchez i de la ministra de Defensa Margarita Robles. En la mateixa resolució, el jutge ha donat trasllat al Ministeri Fiscal perquè informi sobre les investigacions que consideri pertinents. De fet, li encarrega la pràctica de les diligències de recerca que consideri convenients per determinar “la naturalesa i circumstàncies dels fets objecte de denúncia, així com de les persones que hi hagin participat”.

A la seva interlocutòria, el magistrat explica que els fets que consten a la denúncia de l’Advocacia de l’Estat podrien emmarcar-se dins dels delictes que el Codi Penal tipifica com descobriment i revelació de secrets, que es recullen al Títol X del Llibre II, referent als “delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili”. Recorda que aquests drets “salvaguarden un espai d’intimitat personal i familiar que queda sostret a intromissions estranyes, destacant la necessària protecció davant del desenvolupament creixent dels mitjans i procediments de captació, divulgació i difusió d’aquesta i de dades i circumstàncies que pertanyen a la intimitat”.

Interlocutòria del Jutge Calama de l’Audiència Nacional per la que s’obren diligències d’investigació per l’espionatge a Pedro Sánchez.

El jutge accepta la denuncia en el benentès que considera que els fets denunciats serien competència de l’Audiència Nacional tal com estableix la Llei Orgànica del Poder Judicial perquè afecten alts organismes de l’Estat, com són el president del govern i la ministra de Defensa. És “meridianament clar”, segons Calama, la competència de l’Audiència Nacional per instruir la causa penal encaminada a determinar la naturalesa i circumstàncies del fet, les persones que hi hagin participat i l’òrgan competent per a l’enjudiciament. Al capdavall, en la seva resolució, el jutge també procedeix a tenir l’Advocacia de l’Estat com a personada i part en les actuacions.

Una denúncia oportuna

La denúncia pública efectuada ahir pel govern espanyol de l’espionatge a través de Pegasus dels terminals tant del president com de la ministra de Defensa per “agents externs” va ser del tot oportuna. Va arribar després d’una setmana de polèmica i polseguera per la investigació de CitinzenLab de l’espionatge a 65 persones relacionades amb l’independentisme que incloïen advocats, càrrecs electes o líders polítics així com els seus familiars. Una investigació que es podria ampliar fins a 200 persones. Després de set dies en els que fins i tot, Robles va justificar l’espionatge, la Moncloa va denunciar l’espionatge que feina gairebé un any que coneixia.

El ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños en la seva compareixença urgent, tot i ser festiu a Madrid, Bolaños va defensar que a l’estat espanyol sempre s’espia amb autorització judicial -en aquest cas d’un magistrat del Tribunal Suprem especialment habilitat pel CNI, per tant, les infeccions dels mòbils de Sánchez i Robles havien de ser necessàriament “d’àmbits al·liens a les institucions estatals”.