Riera, Botran i Fernàndez també presenten una querella pel cas Pegasus

El diputat de la CUP al Parlament, Carles Riera; el diputat anticapitalista al Congrés, Albert Botran; i l’activista i exdiputat David Fernàndez segueixen els passos d’Òmnium i han presentat una querella pel cas Pegasus. Els tres assenyalen directament la companyia propietària del programa espia i volen esclarir si hi ha altres empreses o persones involucrades en l’espionatge, que hauria estat orquestrat pel CNI.

L’escrit s’ha presentat davant el jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona, el mateix que investiga l’espionatge al conseller d’Empresa i expresident del Parlament, Roger Torrent, i el líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. És el mateix jutjat on Òmnium ha presentat la seva querella per la infecció dels telèfons de diversos membres de l’entitat. Els diputats de la CUP acusen l’empresa de presumptes delictes contra la intimitat, en concret per descobriment i revelació de secrets.

L’informe de Citizen Lab sobre Pegasus, clau

La querella es basa en l’informe del grup d’investigadors i experts en ciberseguretat Citizen Lab, adscrit a la Universitat de Toronto, que va destapar l’espionatge a una seixantena de polítics, advocats, periodistes i activistes independentistes i que investiga si els mòbils 150 persones més van ser infectats pel programari espia. Segons aquest informe, els terminals de Botran, Riera i Fernàndez van ser espiats en diverses ocasions durant els últims anys, coincidint amb moments “especialment sensibles” i amb “activitats d’interès específic per al govern espanyol”.

Riera hauria estat infectat durant el 2019; Botran, el 12 de gener del 2020, i Fernàndez, com a mínim l’abril del 2019 i el juny del 2020, d’acord amb la informació revelada per Citizen Lab. El mètode d’infecció va ser a través de missatges de text i enllaços maliciosos amb dades personals que només estan disposició de les administracions públiques, com per exemple la filiació de la Seguretat Social. Això fa que Citizen Lab conclogui que hi ha “grans evidències” que apunten a les “institucions espanyoles”.

La Moncloa denuncia l’espionatge a Sánchez i Robles

El govern espanyol ha denunciat aquest dilluns que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, també ha estat espiats amb Pegasus. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha explicat que el Centre Criptològic Nacional (CCN) ha detectat tres infeccions en els mòbils de Sánchez i Robles entre el maig i el juny del 2021. “No hi ha proves que hi hagi hagut intrusions posteriors”, ha dit.

La Moncloa està convençuda que l’espionatge al govern és una intrusió “externa” a l’estat espanyol i que es tracta d’intervencions “fora de la llei”. El govern espanyol ha denunciat el cas davant l’Audiència Nacional, que serà l’encarregada d’investigar l’espionatge. L’anunci ha provocat una barreja d’escepticisme i desconfiança en els partits independentistes, que retreuen a la Moncloa que s’hagi posat de perfil mentre el cas Pegasus només afectava l’independentisme i ara que també hi ha sospites d’un espionatge al govern espanyol activa la via judicial per esclarir els fets.