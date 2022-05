Qui és qui a la candidatura unitària per renovar la cúpula de Junts

Laura Borràs i Jordi Turull han confirmat aquest dimarts la presentació d’una candidatura unitària per renovar la direcció de Junts per Catalunya en el proper congrés del 4 de juny a Argelers. La llista de persones que conformen la candidatura, han explicat Borràs i Turull, “mostra la imatge del partit, la seva transversalitat i pluralitat”. Els dos dirigents de Junts han dit també que la candidatura ha de servir per consolidar el projecte de Junts en el futur. Aquest és el recull dels noms de integren tota la candidatura, pactada entre els dos dirigents.

1. Laura Borràs (presidenta)

La irrupció de Laura Borràs en la política activa es va produir després de la commoció del referèndum de l’1-O. Abans havia estat involucrada en el Govern com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El desembre del 2017 es a integrar a la llista de Junts per Catalunya, liderada per Carles Puigdemont, uns comicis convocats després de la dissolució del Parlament per efecte de l’aplicació de l’article 155. El 2018 va ser designada pel president Quim Torra com a nova consellera de Cultura. El 2019, però, va presentar-se com a candidata a les eleccions al Congrés dels Diputats, on va ser diputada fins al març del 2021.

Laura Borràs durant un acte després de les eleccions del 14-F / Europa Press

El 2020 participa en la fundació de Junts per Catalunya i la militància l’escull com a candidata a la presidència de la Generalitat. Després de les eleccions del 14-F, Borràs serà investida com a presidenta del Parlament de Catalunya. Actualment està pendent de la causa judicial contra ella per un suposat cas de fraccionament de contractes quan dirigia l’ILC. Junts denuncia que és un cas de persecució política, però ERC i la CUP no acaben de respondre a la crida de fer front comú per evitar la seva inhabilitació.

2. Jordi Turull (secretari general)

Jordi Turull va ser un dels impulsors de l’1-O des del Govern al costat de Carles Puigdemont. En aquell moment, Turull ocupava el càrrec de conseller de Presidència i també va ser el portaveu de l’executiu durant la recta final abans del referèndum. És un polític de llarg recorregut, amb una trajectòria que arrenca el 1983 amb la seva integració a les Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC). El 1987 passa a militar a Convergència Democràtica de Catalunya. A la dècada dels 90 va ser el candidat de CiU a les municipals a Parets del Vallès en diverses ocasions.

Jordi Turull, el dia de l’alliberament dels presos polítics de l’1-O per l’indult, a la sortida de Lledoners / Jordi Borràs

A partir del 2004 va ser diputat al Parlament per Convergència fins el 2015, moment en què va entrar a formar part de la llista de Junts pel Sí, el grup parlamentari del qual va presidir. Després de l’1-O va ser empresonat per la seva participació activa en l’organització del referèndum. A les eleccions del 21-D del 2017 va anar a les llistes de Junts per Catalunya en quarta posició. Davant la impossibilitat de convertir Puigdemont en president de forma telemàtica, Turull va ser proposat per a la investidura el març del 2018 aprofitant que es trobava en llibertat sota fiança. La investidura va fallar perquè la CUP no es va avenir a fer-lo president. El dia següent el magistrat de l’Audiència Nacional el tornava a enviar a presó. El 2019 va ser condemnat a 12 anys de presó per sedició. El 22 de juny del 2021 va ser indultat.

3. Josep Rius (vicepresident)

Josep Rius, diputat i actual vicepresident de JxCat, ha estat cap de gabinet primer de Joaquim Forn a l’Ajuntament de Barcelona i posteriorment de Carles Puigdemont a la Generalitat de Catalunya. Destituït pel 155, el president Quim Torra el va restituir més endavant, però finalment el va tornar a cessar per substituir-lo per Joan Ramon Casals. És exmilitant de Convergència. Durant les negociacions de JxCat amb ERC per tal de formar nou Govern després del 14-F el seu nom va sonar com a possible vicepresident en el nou Govenr o titular de la cartera d’Acció Exterior.

El portaveu de JxCat, Josep Rius / ACN

Rius, que com Elsa Artadi va participar en la comissió negociadora per arribar al pacte amb ERC, és actualment el portaveu de la formació, càrrec que va assumir després que Artadi anunciés que es retirava per centrar-se en la seva candidatura per guanyar l’alcaldia de Barcelona, cursa que finalment ha abandonat.

4. Aurora Madaula (vicepresidenta)

Aurora Madaula és l’actual secretària segona del Parlament, càrrec que va ocupar en substitució de Jaume Alonso-Cuevillas, a qui Laura Borràs va rellevar de la Mesa, després que l’advocat expressés dubtes sobre la desobediència. Llicenciada en història contemporània i autora de diversos llibres, Madaula també va irrompre en política després de l’1-O com a candidata dins de la llista de JxCat a les eleccions al Parlament de Catalunya.

La diputada de JxCAT Aurora Madaula en el ple del Parlament (ACN)

Ferma defensora del mandat sorgit del referèndum del 2017, Madaula és membre del Consell de Govern del Consell per la República, on també ocupa el càrrec de responsable d’Acció Política Interior, que implica el desplegament dels consells locals de l’organismes al Principat.

5. Francesc de Dalmases (vicepresidenta)

Francesc de Dalmases és diputat de JxCat des de les eleccions al Parlament del 21 de desembre del 2017, les primeres després del referèndum de l’1-O. Dalmases és un estret col·laborador de Laura Borràs i de la seva màxima confiança. Membre de la comissió executiva del Pacte Nacional pel Referèndum, Dalmases és periodista i educador social de formació. Ha presidit l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, de 1999 a 2006. Dalmases es mostra públicament especialment crític en qüestions sobre les quals JxCat no sembla tenir una consens definit, com és ara l’acord pel català amb altres formacions polítiques per modificar la Llei de Política Lingüística. Al costat de Borràs i Torra, Dalmases va participar en l’acte contra l’acord que va organitzar Plataforma per la Llengua.

Les candidates de JxCat Míriam Nogueras, Francesc de Dalmases i Laura Borràs, amb la diputada Aurora Madaula (ACN)

6. Anna Erra (vicepresidenta)

Anna Erra, alcaldessa de Vic des del juny del 2015, és mestra de professió. Abans de passar a Junts havia militat a Convergència (fins al 2016) i al PDeCat. A les eleccions del Parlament del 2017 va formar part de la llista que encapçalava Carles Puigdemont, però no va sortir escollida. Finalment, però, després que Isabel Ferrer deixés de ser diputada en ser nomenada directora general de Protecció Civil, Erra va entrar coma diputada. El jutjat d’instrucció número 3 de Vic la va citar a declarar el febrer de 2019 pels missatges de suport als presos polítics que es van difondre l’estiu del 2018 durant setmanes a través de la megafonia del consistori. La causa, però, va ser finalment arxivada.

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra

7. David Torrents (secretari d’organització)

David Torrents, actual regidor de JxCat a l’Ajuntament de Badalona, va militar al PDeCat, partit en el qual va protagonitzar un enfrontament amb la direcció amb la presentació d’una candidatura alternativa a la direcció del partit i reclamant que l’elecció es fés a través d’un sistema de llistes obertes el juliol del 2018. Torrents, que és mosso d’esquadra en excedència, mosso d’esquadra en excedència ha estat multat precisament pel mateix cos policial a causa de la seva participació en una protesta davant la delegació de la Unió Europea a Catalunya, al passeig de Gràcia de Barcelona, per reclamar la llibertat dels presos polítics i de Pablo Hasèl el passat 25 de març.

8. Teresa Pallarès (secretària de finances)

Teresa Pallarès prové del PSC, on va militar fins el 2011. Actualment s’ha presentat a les primàries de JxCat per encapçalar la llista del partit a les eleccions municipals a Reus el 2023. Pallarès va integrar-se a la llista de JxCat a les eleccions del 2017 després de l’1-O. Després de la sortida de Carles Pellicer de l’alcaldia de Reus, Pallarès s’ha convertit en la candidata oficialista. Precisament aquest procés de primàries a la capital del Baix Camp està sent controvertit perquè un segon candidat, Víctor Terradellas, ha impugnat els resultats en denunciar que hi pot haver hagut una tupinada.

9. Jaume Alonso-Cuevillas

Jaume Alonso-Cuevillas és un els advocats que ha participat en la defensa de Carles Puigdemont després del referèndum de l’1-O. També es va implicar en la defensa dels presos polítics des del 2017. Aquesta relació el va conduir a implicar-se també en el projecte polític de JxCat. Tant és així que el 2019 es va presentar a les eleccions estatals per JxCat com a independent encapçalant la llista per la circumscripció de Girona. El febrer del 2021 va aconseguir un escó de diputat al Congrés espanyol. El 14-F del 2021 va obtenir un escó al Parlament de Catalunya. A Alonso-Cuevillas se’l considera proper a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, tot i que unes diferències sobre la desobediència van fer que l’apartés de la Mesa del Parlament.

Jaume Alonso-Cuevillas, diputat de Junts, al Parlament / Jordi Borràs

10. Damià Calvet (vocal)

Damà Calvet prové de Convergència, ha passat pel PDeCat i ara milita a Junts. Del 1997 i el 2001 va ser cap de gabinet del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i entre el 2001 i el 2003 director general d’Arquitectura i Habitatge. Després de la tornada de Convergència al poder el 2010 va ser secretari de Territori i Mobilitat, passant el 2012 a dirigir l’organisme públic Incasòl i a presidir l’empresa pública Cimalsa, encarregada de la promoció i gestió d’infraestructures per al transport i la logística. Estret col·laborador de Josep Rull, el maig del 2018 va ser nomenat per Quim Torra com a nou conseller de Territori i Sostenibilitat. Actualment és el president del Port de Barcelona.

Dami? Calvet proposa una agenda verda per arribar a la independ?ncia/JM Montaner

11. Joan Canadell (vocal)

Joan Canadell va ser escollit el 2019 president de la Cambra de Comerç de Barcelona després que s’imposés la candidatura independentista Eines de País promoguda des de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Des d’aquesta posició, Canadell va començar a tenir una projecció pública més intensa fins a la seva entrada en política durant les eleccions al Parlament del 2021 en una llista on va ocupar el segon lloc per darrere de Laura Borràs. Canadell aixeca suspicàcies en sectors d’esquerra pel seu caràcter liberal. És un ferm defensor de la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern.

El president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, durant una roda de premsa / ACN

12. Cristina Casol (vocal)

Cristina Casol és arquitecta i funcionària de carrera de la Generalitat de Catalunya. Durant vuit anys va ser la responsable a Lleida de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. A les eleccions al Parlament el 2017 es va integrar a les llistes de JxCat. En aquella ocasió no va aconseguir escó, però repetir a les eleccions del 14-F del 2021, aconseguint ara sí representació. El seu avi patern, Salvador Casol Molins, era d’Esquerra Republicana, va ser represaliat després de la guerra i condemnat a 12 anys de presó, en un consell de guerra que va ser anul·lat gairebé 80 anys després. Casol va iniciar la carrera política de la mà de Josep Maria Forné, qui el 2015 havia format part de la llista de Junts pel Sí.

13. Montserrat Caupena (vocal)

Montserrat Caupena formava part de la llista de JxCat pel 14-F del 2021. Caupena és professora de secundària de llengua catalana i castellana en una escola concertada de Terrassa, ciutat on resideix. El 2016 va ser escollida com a presidenta local del PDeCat de Terrassa.

14. Violant Cervera (vocal)

Violant Cervera ha militat a la Joventut Nacionalista de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya i va tenir càrrecs a la Generalitat en anteriors governs. Actualment és la consellera de Drets Socials, en el govern presidit per Pere Aragonès. El 2015 va formar part de la llista de Junts pel Sí per Lleida. Va ser diputada fins l’aplicació de l’article 155 el 2017.

Violant Cervera, Consellera de Drets Socials | Europa Press

15. Jordi Fàbrega (vocal)

Jordi Fàbrega és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida, especialista en Pediatria i àrees específiques a l’Hospital Vall d’Hebron. Ha tingut diversos càrrecs en l’àmbit hospitalari. Després de les eleccions municipals del 2019 i mitjançant un pacte amb ERC es va proclamar alcalde de La Seu d’Urgell (la meitat del període per a ell i l’altra meitat pel seu soci, Francesc Viaplana).

16. Glòria Freixa (vocal)

Glòria Freixa, actualment diputada de JxCat, va estar vinculada a Convergència i al PDeCat. Va ser la número 25 per Barcelona de la llista de Junts per Catalunya en les eleccions del 2017. Encara que no va aconseguir escó, es va convertir en diputada arran de la renúncia de Laura Borràs. És jurista especialitzada en propietat intel·lectual i protecció de dades i ha treballat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

17. Gemma Geis (vocal)

Gemma Geis, actual consellera d’Universitats, és advocada i professora universitària. Va ser la vicerectora de la Universitat de Girona del 2013 al 2017. Doctora en dret i especialista en Dret administratiu, Geis va integrar-se a les llistes de JxCat per les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 com a cap de llista per Girona. Se la considera propera a Laura Borràs. Precisament el seu nom és un dels que no figurava en el manifest que reclamava l’entesa entre Turull i Borràs.

La consellera de El departament de Recerca i Universitats, Gemma Geis / ACN

18. Montserrat Girbau (vocal)

Montserrat Girbau és coordinadora de Junts per Catalunya Central. És funcionària de carrera de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, on hi treballa des de l’any 2006. Entre el 2015 i el 2019 va ser regidora del PDeCat a Moià i des del 2019 ho és per JxCat. També des d’aquesta data és consellera de Junts al consell comarcal del Moianès.

19. Jaume Giró (vocal)

Actual conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró va ser un dels fitxatges estrella per part de Junts després de l’acord assolit amb ERC. Giró ha estat director general de la Fundació Bancària ”la Caixa” i director general de comunicació i gabinet de presidència de Gas Natural, director general corporatiu de Repsol, president de Petrocat i conseller de Petronor. El seu nom ha sonat com un dels possibles candidats a la presidència de la Generalitat.

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, en un acte de Junts (ACN)

20. Marta Madrenas (vocal)

Marta Madrenas és l’alcaldessa de Girona. L’any 2011, Puigdemont la va fitxar, com a independent, per anar de número tres a la llista de CiU a les eleccions municipals, que el partit va guanyar per primera vegada. Quan Puigdemont va passar a presidir la Generalitat va ser substituït per Albert Ballesta, que va dimitir del càrrec. Madrenas va assumir aleshores l’alcaldia. Arran de les càrregues policials contra el referèndum de l’1 d’octubre, Madrenas va trencar relacions amb els representants estatals a la ciutat. A les eleccions al Parlament el 2017 va convertir-se en diputada per JxCat.

21. Toni Morral (vocal)

Toni Morral va ser alcalde de Cerdanyola del Vallès entre el 2003 i el 2009 per Iniciativa per Catalunya Verds i diputat al Parlament de Catalunya a partir de les eleccions del 21 de desembre del 2017, en substitució de Quim Forn. Proper a Jordi Sànchez, Morral va ser un dels impulsors i secretari de la Crida Nacional per la República. Actualment és delegat del Govern a Barcelona.

22. Míriam Nogueras (vocal)

Míriam Nogueras, actual diputada de JxCat al Congrés dels Diputats a Madrid, va començar la seva trajectòria política en l’àmbit local passant per Convergència i el PDeCat. Nogueras és la veu de JxCat a Madrid i recentment ha estat també la representant del partit dins de la comissió de secrets oficials que s’ha reactivat pel cas Pegasus. A Nogueras se la situa en el sector de Junts més partidari de la confrontació.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras / ACN

23. David Saldoni (vocal)

David Salddoni ha estat fins ara secretari d’organització de JxCat. El 1999 va entrar a l’Ajuntament de Sallent com a regidor. El 20 de gener de 2018 Saldoni va rellevar Miquel Buch com a president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, càrrec que a exercir fins al 20 de setembre de 2019. Entre el desembre del 2019 i el juliol del 2021 ha estat director general de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

24. Mònica Sales (vocal)

Mònica Sales és diputada de JxCat i actual portaveu del grup parlamentari. Filòloga de formació, Sales va ser presidenta del PDeCat a Terres e l’Ebre i també va militar a Convergència. Sales té un màster en estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes i és doctora en filologia catalana i és diputada al Parlament des del 2018.

25. Miquel Sàmper

Miquel Sàmper, exdegà del Col·legi d’Advocats de Terrassa, va ser escollit conseller d’Interior en substitució de Miquel Buch en el marc d’una remodelació del Govern que va fer Quim Torra. L’octubre del 2020 va restituir Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos d’Esquadra, després de la seva absolució.

Miquel Sàmper / ACN

26. Aleix Sarri

Des del 2018, Aleix Sarri va ser coordinador de la política internacional del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Actualment és director de l’Oficina Europarlamentària de Junts per Catalunya. És autor dels llibres La UE en perill i L’Europa que han fet fracassar.

27. Ester Vallès

Ester Vallès és la regidora única de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Vilobí i coordinadora comarcal del partit a l’Alt Penedès. Va assumir el càrrec de diputada per la renúncia com a diputats dels consellers Puigneró, Geis i Ciuró, per centar-se en la seva tasca al Govern.

28. Salvador Vergés

Salvador Vergés és un enginyer de camins, empresari del sector agroalimentari i polític català d’Olot. Va ser per un curt període de temps secretari nacional de l’Assemblea Nacional Catalana i des del 2021 és diputat al Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya per la circumscripció electoral de Girona.