Turull: “Si a algú li molesta que es vagi molt a Waterloo, omplim Argelers”

Junts per Catalunya ha celebrat aquest dissabte la seva segona convenció municipalista a Reus per tal de preparar les candidatures per a les eleccions municipals del 2023. Des d’allà, el vicepresident de Junts, Jordi Turull, ha llançat un retret al portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que aquest dimecres va demanar a Jaume Asens que deixés d’anar tant a Waterloo. “Si a algú li molesta que es vagi molt a Waterloo, la setmana vinent omplim Argelers a vessar per poder estar amb el nostre president”, ha etzibat.

Turull ha posat en valor el caràcter pròxim de la política municipal: “Hem de ser el partit que escolta. Hem de sentir el batec de la gent i saber què li preocupa”. L’actual vicepresident de Junts ha cridat la resta del partit a tenir “mentalitat municipal amb determinació nacional”. “Hem de parlar el mateix idioma que parla la gent”, ha insistit abans de recordar que aquests dies previs al Congrés Nacional de la formació ha estat presentant la seva candidatura amb Laura Borràs arreu de Catalunya per donar-li importància a cada lloc del territori català.

Pel que fa al secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha assegurat que ERC és el principal adversari del seu partit en les pròximes eleccions municipals, previstes justament d’aquí un any. Segons Sànchez, Junts té “les millors credencials del bon govern” per governar a cada municipi.

“Batallar cada vot” i alhora “mantenir lleialtat al Govern”

El secretari general de Junts ha assegurat que el seu rival és el soci de Govern però tot i així és “perfectament possible” mantenir “lleialtat” al Govern. Així, Sànchez considera que és compatible estar “absolutament determinats a batallar per cada vot en cada municipi perquè ERC no guanyi cap partida a cap ajuntament” i alhora “mantenir la lleialtat al Govern”.

En aquest sentit, Sànchez ha demanat no fer “pactes antinatura” i apostar per les coalicions independentistes. “No podem tornar a veure municipis on Junts és la primera formació i es queda a l’oposició”, ha assegurat abans de concretar alguns dels municipis on això ha ocorregut, com ara Sant Cugat i Figueres.