Turull, sobre Villarejo: “Ja podem parlar d’Estat convertit en claveguera”

El pròxim secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reaccionat a les últimes revelacions sobre l’Operació Catalunya i a les declaracions de l’excomissari Villarejo a TV3 assegurant que s’han fet coses molt “xungues” per intentar frenar l’independentisme. “Abans parlàvem de clavegueres de l’Estat, ara ja podem parlar d’Estat convertit en claveguera”, ha dit l’exconseller en una visita a l’Aplec del Caragol de Lleida. “Els drets i llibertats queden en un racó, poden alterar processos electorals, fer informes falsos i tupinades al judicis. És un estat corcat”.

Turull considera que després de les revelacions de Villarejo queda clar que l’estat espanyol “farà el que sigui, legal, il·legal i absolutament il·legal” per mantenir la unitat d’Espanya, com també demostra el cas Pegasus. L’exconseller ha recordat que l’Estat és capaç de manipular eleccions i elaborar informes falsos per desacreditar l’independentisme –en referència als àudios que s’han filtrat aquesta setmana a la premsa– i ha acusat Madrid d’actuar com si Catalunya “fos de la seva propietat”.

Respecte a les negociacions contrarellotge per blindar la immersió lingüística i protegir l’escola catalana de les ingerències de la justícia espanyola, Turull creu que Junts ha fet una “feina autènticament rigorosa” que permetrà aconseguir el consens polític i social necessari per donar resposta a la sentència del TSJC. L’exconseller considera que la proposta del seu partit, que ara estan estudiant ERC, el PSC i En Comú Podem, és “jurídicament impecable”.

Borràs i Turull a la presentació de la candidatura per presidir Junts / ACN

Borràs i Turull presenten la candidatura per presidir Junts

L’Aplec del Caragol ha estat el primer acte públic de Turull després de presentar la seva candidatura unitària per presidir Junts amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Tots dos van apel·lar a la “determinació” de l’1-O i van reivindicar la figura de Puigdemont com a “referent polític” de l’independentisme. “Aquesta és el nostre origen. Ens remetem a l’1 d’octubre i al 21 de desembre”, va anunciar Borràs. La futura presidenta de Junts va assegurar que la candidatura de consens té una “imatge de solvència per avançar cap a la independència”.

Turull, que substituirà Jordi Sànchez com a secretària general, va insistir que la candidatura amb Borràs està “molt cohesionada” i que han treballat molt per “relligar totes les sensibilitats, des del punt de vista territorial, ideològic i de gènere” que hi ha al partit. L’exconseller va garantir que no es presenten per “gestionar la resignació” de l’embat fracassat del 2017, sinó per “tornar a impulsar la determinació i compactació de la tardor del 2017”.