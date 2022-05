Villarejo, sobre l’Operació Catalunya: “Es van fer coses ‘xungues'”

L’excomissari José Manuel Villarejo ha assegurat que durant l’Operació Catalunya que el govern del PP va muntar contra l’independentisme català el 2012 es van cometre tota mena d’il·legalitats. “Es van fer coses xungues i es van alterar proves”, ha dit Villarejo en una entrevista al FAQS de TV3. L’excomissari ha reconegut que l’ordre de fabricar informes i muntar una campanya de descrèdit contra la família Pujol i Artur Mas va venir de dalt.

Enmig de la polèmica per les últimes filtracions de les seves converses amb Cospedal i altres membres del govern del PP, el controvertit policia ha explicat que una “unitat de crisis” formada pel llavors president del govern espanyol, Mariano Rajoy; el vicepresident, el director del DNI, el director de la Policia Nacional i diversos ministres va donar llum verda a l’Operació Catalunya, de la qual Villarejo diu que només va ser una part. “He estat una baula més de l’estructura de l’Estat”, ha dit.

Tothom vol les converses gravades per Villarejo

L’excomissari afirma que li van donar un pressupost d’entre 7 i 8 milions d’euros, però no ha aportat proves que donin suport a les seves acusacions. “Les meves notes d’intel·ligència s’han declarat secret d’Estat. Jo els informes els passava al ministeri d’Interior (al secretari d’Estat) i al CNI”, ha justificat. Quan va ser detingut el 2017, la policia va comissar una vintena de discs durs amb centenars d’hores de converses amb polítics, empresaris i periodistes.

“El CNI tenia un pressupost de 7 o 8 milions d’euros per l’Operació Catalunya” José Manuel Villarejo #FAQSrecTV3 ▶ https://t.co/xcgjFnUNHr pic.twitter.com/udF7Gnpf2N — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) May 21, 2022

Villarejo ha denunciat que ha passat “tres anys i mig sota tortures” i que a mitjans del 2018 fins i tot el van intentar matar. “Si tingués còpia del que tenen podria comparar. No tinc res a Espanya. Totes les gravacions que han sortit em perjudiquen”, ha afegit.

L’Operació Catalunya volia debilitar CiU

La missió principal era debilitar CiU i Artur Mas, que en aquella època negociaven a Madrid un nou pacte fiscal i, davant la negativa de Rajoy a fer cap concessió, van decidir avançar eleccions a Catalunya. “Si CiU aconseguia la majoria absoluta, llavors CIU si hauria tingut una estructura per poder fer-li un pols a l’Estat”, ha confessat. Però en aquelles eleccions el partit de Mas va baixar de 62 a 50 escons i va haver de pactar amb ERC per formar govern.

Villarejo, que té diverses causes judicials pendents, ha tret pit sobre la seva dilatada trajectòria com a “solucionador” d’embolics i ha insistit que a Espanya, “una democràcia tutelada”, són els serveis d’intel·ligència els qui “controlen i decideixen el que passa al país”. També ha dit que no es penedeix del que va fer i que estaria disposat a “tornar a cometre” il·legalitats. “Jo era el solucionador, però no només del PP, sinó també l’any 93 del PSOE quan em demanen que torni. Jo he passat per 10 ministres d’Interior, per 5 caps del CNI…”

L’excomissari ha repetit que ell només era un intermediari disposat a arremangar-se quan calgués. “Als últims anys la meva tasca era d’intel·ligència i reportava a la cúpula dels diferents governs (amb el director de la policia, secretaris d’estat, ministres…) perquè eren qüestions delicades i jo ho feia amb cobertura autoritzada”.