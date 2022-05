Interior pagava a l’ex nòvia de Jordi Pujol Ferrusola amb fons reservats

El ministeri de l’Interior del PP de Rajoy pagava a l’exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez, amb fons reservats per obtenir informació de la família Pujol en el marc de l’Operació Catalunya per orquestrar una campanya de descrèdit contra l’independentisme el 2012. Segons uns nous àudios destapats per El Periódico, una conversa del 2014 entre l’excomissari Villarejo i l’aleshores número dos de Fernández Díaz, l’ex secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, revela que Interior coneixia els detalls de les clavegueres i Martínez fins i tot reconeix que aquests pagaments van ser clau per posar-ho “tot en marxa”.

En la conversa, Villarejo comenta amb el número dos d’Interior el malestar de l’exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola amb l’aleshores presidenta del PP de Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, després que es filtrés una conversa entre les dues al restaurant La Camarga. Vicky Álvarez tampoc estava massa contenta perquè la trama d’Interior no li havia pagat els 50.000 euros que li havien promès per un dels seus encàrrecs. Villarejo insisteix que Álvarez “se sent enganyada” per Camacho i alerta que amenaça d’esbombar-ho tot. “Però nosaltres hem complert, no?”, li demana Martínez. “Amb el tema de les peles, sí. I seguim, no?”, respon Villarejo.

El comissari jubilat José Manuel Villarejo l’Audiència Nacional / Europa Press

Vicky Álvarez va estar dos anys cobrant d’Interior

Posteriorment, el número dos de Fernández Díaz comenta amb l’excomissari una trucada amb l’aleshores director adjunt operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino, on es mostra preocupat per les intencions de Vicky Álvarez d’explicar les maniobres d’Interior per enfonsar els Pujol. Martínez assegura que està molt sorprès perquè l’exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola fa dos anys que està cobrant dels fons reservats del ministeri d’Interior i és en aquest moment quan reconeix que estan al corrent de tot. “I gràcies a això ho hem posat tot en marxa. La primera que no està interessada a explicar res és ella”. Villarejo el tranquil·litza recordant-li que els “rebuts” que li donen a Álvarez pels pagaments no porten “cap segell” i estan a nom “d’un tal Javier Hidalgo”.

A mesura que la conversa avança, els dos acorden “buscar una solució” per evitar que Álvarez parli més del compte i aposten per “donar-li a poc a poc les peles”. Villarejo i Martínez consideren que la millor opció és donar-li els 50.000 euros que li deuen “de cinc en cinc” per dilatar els pagaments i tenir-la “entretinguda un any”. Les noves converses filtrades també revelen que el ministeri de l’Interior tenia en nòmina el xofer de Luis Bárcenas, a qui van contractar per espiar l’extresorer del PP i intentar robar-li qualsevol documentació comprometedora que pogués tenir.