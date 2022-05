“L’extracte anirà a ‘El Mundo’, que ho radicalitzarà”: àudio de Villarejo contra Pujol

El ministeri de l’Interior del PP es va conxorxar amb el comissari José Manuel Villarejo per muntar l’Operació Catalunya i fabricar un informe fals contra dirigents independentistes per intentar dinamitar la campanya de les eleccions catalanes del 2012 convocades per Artur Mas després de les negociacions fracassades amb Madrid per obtenir un pacte fiscal. Ho confirmen nous àudios que publica El País: Villarejo es va reunir en diverses ocasions amb Francisco Martínez, el cap de gabinet del ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, per intentar buscar draps bruts de la família Pujol i de líders independentistes.

Amb l’ajuda de Javier Martínez de la Rosa, Villarejo –tal com ja va avançar El Món– va idear un pla per forçar els Pujol a viatjar a Suïssa i gravar-los mentre feien gestions en un banc on presumptament tenien amagada una gran fortuna provinent de la trama de corrupció de CiU. “Si porten l’extracte de Pujol a Suïssa, això és mortal”, va assegurar l’excomissari. Volien publicar a la premsa un extracte bancari per atraure els Pujol i muntar un operatiu policial per enxampar-los mentre intentaven tapar el rastre dels comptes. L’operació mai va es va dur a terme perquè els Pujol no van mossegar l’ham. Tampoc es va poder demostrar mai l’existència de la suposada fortuna oculta de la família de l’expresident de la Generalitat.

L’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz en declarar a l’Audiència Nacional / EP

Un muntatge amb la connivència de ‘El Mundo’

I no va ser per falta de ganes. L’esquer que preparava Villarejo es va posar en marxa puntualment. “L’extracte el posaràs on? A El Mundo?”, li pregunta el cap de gabinet de Fernández de Díaz. “Sí, sí, és el lloc. L’extracte, juntament amb un informe dels duros, anirà a El Mundo perquè ells a partir d’allà radicalitzaran postures i seran més dràstics”, li assegura l’excomissari. “Els Pujol tenen 137 milions a Ginebra, segons la policia”, va titular el diari d’Unión Editorial basant-se en un informe policial fals que acusava Pujol i Mas d’enriquir-se a través de les comissions del Palau de la Música que van acabar amb la carrera de Fèlix Millet.

Anys després, Villarejo es vanagloriava en una conversa amb l’expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, de ser l’autor de l’informe sense segell, signatura ni data que va córrer com la pólvora. “Com que imagino que alguna cosa sabràs, l’autor del famós esborrany Catalunya, humilment, soc jo […] En això almenys el president [Mariano Rajoy] va tenir la deferència de donar-me les gràcies personalment”. Interior sempre ha negat que l’informe fals sortís del ministeri, però anys després van repetir una jugada similar amb un extracte bancari fals de l’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, en plena campanya de les municipals que Ada Colau i els comuns van utilitzar de munició política per endur-se la victòria i treure CiU de l’’Ajuntament.

L’Operació Catalunya es va finançar amb fons reservats

Una conversa gravada entre Villarejo i De la Rosa a la qual va tenir accés El Món mostra com l’Operació Catalunya es va finançar amb fons reservats de les clavegueres de l’Estat. “Haver-me donat dos duros no et dona dret a dir-me mamón”, li etziba De la Rosa a Villarejo. La reacció de l’empresari confirma que va cobrar per subministrar informació sobre la família Pujol per muntar la campanya de desprestigi. A mesura que avança la investigació del cas Tàndem creixen les proves de l’ús de fons reservats per muntar l’Operació Catalunya per intentar desactivar el Procés quan tot just agafava volada.

En una reunió a finals del 2012, De la Rosa es reuneix amb Villarejo, que es fa passar per un advocat per no aixecar sospites, i redacten una denúncia que havien de presentar a la Unitat de Delictes Econòmics i Financers per justificar una investigació contra la família Pujol on l’empresari detalla un entramat d’operacions i comissions. “Javier, eso me la pone más gorda todavía”, li diui li demanaque continuï explicant-li “cosas chungas de los Pujol”.