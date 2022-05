Cospedal va recórrer a Villarejo per neutralitzar la llibreta de Bárcenas

“La llibreteta [de Bárcenas]… seria millor poder-ho aturar”. Amb aquestes paraules l’exsecretària general del PP, Dolores de Cospedal, va sondejar l’excomissari José Manuel Villarejo el 2013 perquè intentés esbrinar quina documentació sobre la caixa B del partit s’havia filtrat a la premsa. El País ha destapat les converses entre Cospedal i Villarejo, que des del 2009 era la font dels populars per saber com avançava la investigació de la trama Gürtel.

“Escolta, i la famosa llibreteta, tu creus que la trauran?”, preguntava la secretària general. “És que Inda ho va explicant a qui el vol escoltar”. Villarejo li respon que el director d’OK Diario li ha assegurat que té “fotocòpia d’algunes pàgines” de la famosa llibreta, però que no la té físicament. “És un bocamoll”, etziba l’excomissari. Cospedal estava molt amoïnada per si El Mundo tenia una còpia dels papers que acreditaven els beneficiaris dels sobresous del PP.

L’excomissari José Manuel Villarejo sortint de l’Audiència Nacional / Europa Press

Villarejo grava les converses amb Cospedal

Villarejo, fidel al seu estil, va gravar les converses amb Cospedal i el material, que el tenia amagat a casa seva, va ser requisat per ordre judicial durant l’Operació Tàndem que va acabar amb la detenció del comissari. L’exsecretària general del PP ha declinat fer cap comentari sobre les converses gravades, que ara han sortit a la llum després d’una nova filtració a la premsa.

A principis del 2013 El País va publicar els papers de Bárcenas, que detallaven una comptabilitat paral·lela del partit durant gairebé 20 anys, que incloïa el cobrament de gairebé vuit milions d’euros d’empreses afins que després es redistribuïen entre els alts càrrecs populars, entre els quals hi havia Mariano Rajoy, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos i la mateixa Dolores de Cospedal.

L’excomissari intenta tranquil·litzar Cospedal

Dies abans, Villarejo va contactar amb Cospedal per intentar tranquil·litzar-la. “[S’ha de] veure per on respiraran, què faran i quina és l’evolució de totes aquestes coses i intentar anticipar-nos una mica a la jugada”. Cospedal li respon que avançar-se a la publicació dels papers és “el més important” i Villarejo li explica que ha pressionat diversos diaris perquè no publiquin una llista on apareix “el presi”.

“Aquest paio, Bárcenas, quan el vam fer fora del partit va anar amb aquesta coseta a tots els diaris d’Espanya i ningú li va comprar“, diu Cospedal. “I que ho hagin tret ara a mi m’ha semblat d’una mesquinesa de mil dimonis, entre altres coses perquè han deixat sense efecte allò dels catalans“. La dirigent popular es referia a la investigació policial iniciada a partir d’un informe sense segell, data ni signatura sobre suposats casos de corrupció de Jordi Pujol, Artur Mas i diversos consellers de la Generalitat.