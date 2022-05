Junts reconeix que el pacte del català no garanteix esquivar la sentència

La portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Mònica Sales, ha admès aquest dissabte que la nova proposició de llei de política lingüística pactada per ERC, Junts, PSC i Comuns no ofereix cap garantia per esquivar la sentència del 25% de castellà a les aules catalanes. “Malauradament no, la justícia sempre actua de part i amb molta injustícia respecte a Catalunya, la llengua catalana i el model d’escola catalana. No tenim cap garantia, però el que no podem fer és quedar-nos de braços plegats“, ha assegurat Sales al programa ‘L’hemicicle’ de Catalunya Informació. La portaveu de Junts ha assegurat que el recurs de Vox, Cs i PP al Consell de Garanties Estatutàries, que ha paralitzat l’aprovació de la llei, demostra que “per la llengua s’hi val tot”.

En aquest sentit, Sales ha assenyalat que Vox “no ha reconegut mai el Consell de Garanties Estatuàries” com a un òrgan per prendre decisions mentre que ara “sí que ho fa per la llengua”. “I, per tant, això demostra que no ens podem quedar aturats i que cal passar a l’acció. Cal fer front a la sentència del 25% i a tots aquests partits que veuen la llengua com una imposició i no com una riquesa”, ha subratllat la portaveu de Junts en aquesta entrevista en què també ha carregat contra el PSC per la seva posició.

Assegura que el PSC creu que el castellà serà vehicular

Sales considera que els socialistes entenen que amb la proposició de llei es fixa el castellà com a llengua vehicular però en realitat es defineix com curricular. “Els pactes ja ho tenen això, que es fa una interpretació en funció de la signatura”, ha explicat la portaveu de Junts al Parlament. “Per nosaltres, però, aquesta proposició de llei fa possibles les tres premisses inicials de Junts: llengua catalana, llengua vehicular, protecció dels docents i dels equips directius; i llengua catalana com a llengua d’acollida”, ha reiterat Sales.