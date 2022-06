Sànchez crida a treballar per la unitat estratègica de l’independentisme

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, s’ha acomiadat aquest dissabte de la directiva del partit en el congrés d’Argelers fent una crida a comprometre’s per “impulsar les mobilitzacions” a Catalunya i treballar per la unitat estratègica de l’independentisme “que avui no tenim”. “Tinguem mirada històrica, siguem generosos i dignes del moment”, ha remarcat. Sànchez abandona la secretaria general encarregant al partit que en els propers mesos treballi en dues direccions. El secretari general sortint ha reclamat obrir “una reflexió estratègica” per definir com l’organització es torna a comprometre per “impulsar les mobilitzacions” a Catalunya.

Sànchez considera que Junts ha de seguir també tenint una presència i “responsabilitats institucionals”, en un moment en què es qüestionen els resultats del Govern amb ERC. Però més enllà d’aquest paper, Sànchez ha dit que Junts no es pot abstreure de la realitat de la qual forma part i “ha de tenir la capacitat d’alimentar, treballar i fer possible el conjunt de mobilitzacions que tornin a fer tornar a tenir a tocar la independència”. Aquest, ha dit Sànchez, és “un dels reptes més importants en els propers mesos”.

Mostrant-se satisfet pel relleu en la direcció, Sànchez ha assegurat que la nova etapa ha de servir per “tornar a recuperar la il·lusió amb el que som, amb el que hem estat l’1-O del 2017 i amb el compromís de més de dos milions de ciutadans del país”. El compromís amb la mobilització, però, no pot fer oblidar que Junts ha de continuar tenint una responsabilitat institucional, ha insistit el secretari general sortint del partit, un dels artífex de l’acord de govern amb ERC.

Sànchez ha reiterat el compromís amb la independència de Junts, partit que ha remarcat que és el tercer partit de Catalunya. El secretari general sortint ha recordat que només el projecte independentista permetrà Catalunya ser lliure perquè l’estat espanyol “demostra que malgrat les seves paraules, la seva determinació franca i ferma és que si poguessin ens voldrien aniquilats i fer desaparèixer”. Davant d’aquesta certesa, Sànchez ha dit que JxCat té la responsabilitat “d’esdevenir la primera opció política del país” a les propers eleccions municipals del 2023.

El diàleg que defensa ERC amb l’estat espanyol ha centrat també part del seu discurs. “Ja n’hi ha prou de promeses que mai s’acaben, d’un diàleg que mai troba l’oportunitat de concretar-se”. Sànchez ha dit que no es donen les condicions objectives per resoldre el conflicte polític després de l’escàndol de Pegasus.