Asens retreu a Rufián el seu “menyspreu” cap a Puigdemont

El president del grup parlamentari d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha retret aquest divendres al portaveu d’ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, que “parli amb un cert menyspreu” dels exiliats i no valori la situació d’exmembres del govern com l’expresident Carles Puigdemont de la mateixa manera com ho fa amb els que van anar a la presó. En declaracions a Rac1, Asens ha recordat que ell va aconsellar com a advocat aquest exili, que “ha permès internacionalitzar el conflicte”, i no ha descartat que el Tribunal Suprem revoqui els indults concedits pel govern espanyol i forci el retorn a la presó dels condemnats.

Asens ha fet aquestes manifestacions després que aquest dijous, durant el debat de la compareixença del president espanyol pel ‘Catalangate’, el portaveu d’ERC li va retreure que anés “tant a Waterloo”. “Alguns pensen que la solidaritat antirepressiva acaba només amb els presos i preses. Jo soc dels que crec que tot i les nostres discrepàncies ideològiques són molt més grans amb Junts que amb ERC, això no ens ha d’impedir solidaritzant-nos amb els nostres adversaris, que estan a l’exili, no només a la presó”, ha dit Asens.

En aquest sentit, ha apuntat que li fa la sensació que Rufián “ha tendit a no donar el mateix valor a gent que està a l’exili”, un fet “respectable, però que jo no comparteixo”, perquè “la meva militància antirepressiva fa que sempre hagi estat al costat de la gent que penso que ha patit injustament algun tipus de persecució, i això inclou la gent de l’exili”.

Asens diferencia les opinions de Rufián de les d’ERC sobre l’exili

Asens ha desvinculat la posició “personal” de Rufián de la d’ERC respecte als exiliats. “No crec que la posició de Rufián amb l’exili sigui extensible a ERC, que és més plural”. “L’he sentit moltes vegades parlar de l’exili amb cert menyspreu, i a mi em sembla que l’exili és una posició legítima”, ha dit abans de recordar que ell com a advocat aconsellava “marxar” i que aquest exili ha permès internacionalitzar el conflicte.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián / ACN

Asens no ha descartat que el Tribunal Suprem acabi revocant els indults als condemnats pel procés fruit del canvi de majories que ha bolcat la sala que veurà els recursos cap al sector conservador. “Amb la composició que hi ha a la sala ara mateix, que és ultraconservadora, no crec que ho puguem descartar”, ha dit. Segons Asens, el CGPJ “fa més política que res” i pot buscar “desestabilitzar” el govern de coalició al final de la legislatura amb una revocació dels indults que seria una “bomba” contra la majoria d’esquerres.