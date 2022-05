Rufián critica les “excuses” de Sánchez: “Espanya fa olor de tancat”

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha criticat les “excuses” del president espanyol, Pedro Sánchez, per donar explicacions sobre el cas Pegasus. “Espanya fa olor de tancat”, ha dit en resposta a la compareixença de Sánchez, que ha negat qualsevol vincle del seu executiu amb l’espionatge massiu a l’independentisme i ha qüestionat la investigació de Citizen Lab. Rufián ha repetit que l’actitud de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha justificat en diverses ocasions l’espionatge als líders catalans, “fa mal” a l’Estat.

El diputat d’ERC ha recordat a Sánchez que el cas Pegasus és una operació de “l’Estat profund” i l’ha acusat de només donar “excuses” que debiliten aquells partits que defensen el diàleg. “No poden dir constantment davant de qualsevol escàndol que no passa res perquè Espanya és una democràcia plena”, ha etzibat. “El poder mai pot estar per sobre la moral”, ha afirmat.”Ni un estat ni un govern pot tenir una vida paral·lela” perquè “si la principal llei és la llei del silenci no és un país, sinó una màfia”.

Pere Aragonès i Pedro Sánchez han coincidit al Cercle d’Economia / Europa Press

Rufián no ha estalviat crítiques contra Espanya. “La millor manera que Espanya sigui una democràcia plena és que d’una vegada per totes siguin conscients que no ho és”. També ha preguntat al president espanyol perquè ofereix reformes legislatives per augmentar el control sobre el CNI quan és el govern qui se suposa que l’hauria de mantenir a ratlla perquè no cometi abusos. “No pot blanquejar el seu executiu pel que ha passat”.

Rufián acusa Sánchez d’equiparar independentisme i jihadisme

El diputat també ha criticat Sánchez per justificar els 18 espionatges del CNI avalats pel Tribunal Suprem i li ha recordat que tots els casos “comparteixen una ideologia: ser independentistes”, una coincidència que no l’hauria de preocupar. “La pregunta és quin delicte havien comès i quina amenaça representaven”, ha reclamat. “Algunes informacions parlaven de tall de vies i de crema de contenidors, i si demà un sindicat talla la via ferroviària els espiaran?”.

“Suposadament, en aquest país només es pot espiar legalment si s’és narcotraficant, forma part d’organització terrorista o un jihadista internacional. Quins d’ells ho eren?”, ha insistit. Per això Rufián ha acusat el govern espanyol de considerar “l’independentisme una amenaça tal com el jihadisme internacional i estan obrint un aporta molt greu per a la democràcia”.