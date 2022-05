Junts acusa l’estat espanyol de ser “una claveguera” pel retorn de l’emèrit

Junts per Catalunya ha elevat el to aquest dilluns contra l’estat espanyol després del retorn del rei emèrit Joan Carles I. El portaveu del partit, Josep Rius, ha denunciat que l’exmonarca hagi tornat a Espanya “sense problema legal i aplaudit per bona part de la classe política espanyola”, fet que demostra que la monarquia espanyola disposa “d’una impunitat política i judicial, una protecció heretada del franquisme i consagrada per la Constitució espanyola”. Junts vincula aquest episodi amb una degradació democràtica a Espanya: “L’Estat és una claveguera, no hi ha ningú a Espanya amb ganes o forces de fer net”.

Rius considera que el retorn de l’emèrit “s’ha produït amb el vist-i-plau de Pedro Sánchez” i ha manifestat que algunes de les declaracions d’incomoditat que han fet alguns membres del seu govern són “una mostra d’hipocresia i cinisme davant d’una situació de la qual són coresponsables”. El portaveu de Junts ha recordat que el PSOE ha rebutjat fins a 15 vegades obrir una comissió d’investigació, “la darrera vegada l’agost passat amb Meritxell Batet de presidenta al Congrés”, ha subratllat.

Les clavegueres “manen a Espanya”, diu Junts

Rius ha reiterat que “PP i PSOE s’han negat sempre a investigar el rei espanyol” i que per tant “són còmplices de la seva impunitat”. “Demanar explicacions ara i votar en contra de la comissió d’investigació és pura hipocresia”, ha reblat. Des de Junts veuen a Espanya “greus dèficits democràtics” per qüestions com el Catalangate o l’Operació Catalunya: “Amb impunitat s’espia dirigents independentistes o es creen proves falses: Espanya ha usat les clavegueres sense escrúpols per frenar la independència de Catalunya perquè la preservació de la unitat d’Espanya passa per davant de la democràcia”.

El portaveu de JxCat, Josep Rius / ACN

Per Junts, la reacció del PSOE al Catalangate és una mostra de que “la degradació de la democràcia a Espanya és irreversible” perquè “la dimissió tècnica del CNI no és una resposta; amb desenes de casos d’espiats és gairebé un insult”. Rius ha arribat a dir que “a Espanya manen les clavegueres i no els votants”. Per això mateix, ha conclòs, “donar estabilitat a un govern espanyol o donar suport parlamentari o seure en una taula de diàleg és blanquejar les clavegueres, banalitzar la guerra bruta i tapar internacionalment la violació sistemàtica de la democràcia a Espanya”.