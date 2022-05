L’escandalós preu de l’avió privat que ha portat Joan Carles I a Espanya

Joan Carles I va aterrar dijous a Vigo després de dos anys als Emirats Àrabs Units. El 3 d’agost del 2020 el rei espanyol emèrit va marxar d’Espanya amb un jet privat per instal·lar-se a Abu Dhabi i ara torna amb un altre jet privat que costa un ronyó. Llogar un avió privat similar al que fa servir Joan Carles I costa al voltant dels 97.000 euros, una quantitat que no inclou taxes ni impostos, segons les dades facilitades per diverses companyies recollides per Europa Press. De moment, ningú ha aclarit que paga les despeses del rei emèrit, igual que tampoc s’han donat detalls de quant costarà el dispositiu de seguretat per protegir-lo mentre sigui a Espanya.

L’arribada de Joan Carles I, tant esperada com polèmica, es va certificar cap a les 19.15, quan el Borbó va tornar a trepitjar territori espanyol després de baixar d’un jet privat Gulfstream GIV, fabricat per la companyia estatunidenca Gulfstream Aerospace, que porta un motor Rolls Royce i és propietat de Bestfly. Segons la informació de l’empresa de lloguer d’avions, l’aparell, un Gulfstream G450, va ser fabricat el 2006, tot i que la cabina es va reformar el 2019.

El rei espanyol emèrit Joan Carles I arriba a Vigo / Europa Press

Té capacitat per 14 persones i la cabina es distribueix en tres zones. A la part davantera hi ha una cuina completa amb un forn i zona de menjador amb seients dobles. A la part central hi ha els clàssics seients en línia i un divan i a la part posterior hi ha el lavabo i un petit magatzem. L’avió també compta amb una televisió d’alta definició.

Joan Carles I torna més de 650 dies després

El rei emèrit ha tornat a Espanya després de més de 650 dies fora del país per evitar que la justícia el cités durant les investigacions –ara totes arxivades– per diversos delictes de corrupció, blanqueig de capitals i evasió fiscal. Després de vuit hores de vol i més de 6.000 kilòmetres recorreguts, Joan Carles I ha arribat a l’aeroport de Vigo. Allà l’esperava la Infanta Elena, que havia aterrat al Peinador dues hores abans.

La mateixa Elena l’ha rebut a la pista d’aterratge. L’emèrit va baixar per l’escala de l’avió amb certa dificultat, però sense bastó. Només veure’s es van abraçar i tot seguit van pujar al cotxe del seu amic Pedro Campos, empresari i president del Club Nàutic de Sanxenxo, on l’emèrit passarà el cap de setmana per assistir a una regata. A la sortida de l’aeroport una allau de periodistes l’esperava per captar les primeres imatges del seu retorn i Joan Carles I s’hi ha posat bé, assegut al seient del copilot, amb la finestreta abaixada i el seu clàssic moviment de canell per saludar.