Robles justifica l’espionatge a Aragonès perquè tenia l’aval del Suprem

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tornat a justificar l’espionatge al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la resta de dirigents independentistes perquè el CNI tenia l’aval del Tribunal Suprem. En un nou intercanvi de retrets amb Gabriel Rufián al Congrés, la ministra de l’ala dura del PSOE ha recordat que les resolucions judicials del Suprem, que el CNI va portar a la comissió de secrets oficials, incorporen una “motivació detallada” –en el cas d’Aragonès, que era el presumpte coordinador dels CDR– i, per tant, defensa que el govern espanyol ha actuat en tot moment amb “la màxima transparència i el màxim compliment de la legalitat”.

Robles és ara el principal objectiu de l’independentisme, que assenyala la ministra de Defensa com la màxima responsable del cas Pegasus, que ara també una derivada a dins del mateix govern espanyol després de la bretxa de seguretat detectada pel Centre Criptològic Nacional (CCN) en els telèfons mòbils de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska i la mateixa Robles. “La crua realitat és que s’ha espiat el telèfon mòbil del president del govern, del ministre de l’Interior i de la ministra de Defensa“, ha etzibat Rufián, que ha recordat a Robles que “és la màxima responsable de l’espionatge legal del país, de manera que o és responsable per acció o per omissió”.

“Nosaltres li demanem responsabilitats no com a independentistes, sinó com a demòcrates perquè això va de ser demòcrata o no de no ser-ho“, ha dit Rufián. El diputat d’ERC ha insistit que la ministra de Defensa “ho pot fer molt millor del que ho està fent” perquè sembla que “ha agafat una pala i no para de cavar”. ERC vol que el govern espanyol desclassifiqui els documents del CNI que documenten l’espionatge als independentistes. “No és cert que depengui d’un jutge, i seria bo perquè al final sabrem abans qui va matar Kennedy que el que ha passat fa dues setmanes”.