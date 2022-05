Toc d’atenció de JxCat a Aragonès per “exigències retòriques” sobre Pegasus

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha enviat un missatge d’alerta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la necessitat de no quedar-se amb “exigències retòriques” sobre el cas Pegasus. Durant la sessió de control al Govern, Batet ha dit que un mes després que hagi esclatat l’escàndol la Moncloa continua sense haver donat una resposta satisfactòria a les exigències de responsabilitat i transparència. “No ha donat les explicacions oportunes”, ha recordat Batet. En aquest sentit, es de Junts han estimat que el cessament de la directora del CNI, Paz Esteban, “no és suficient”.

El diputat de Junts ha assegurat que Europa és “espai de llibertat” i que confia en la investigació sobre l’espionatge que farà l’Eurocambra. També s’ha referit a la comissió d’investigació sobre l’espionatge que es posarà en marxa al Parlament de Catalunya. “Per tenir credibilitat a Europa cal ser conseqüent amb les relacions amb el govern de l’Estat, i no podem dialogar amb qui ens espia”, ha advertit Batet.

En la seva rèplica, Aragonès ha dit que “s’equivoca qui es pensi que amb el cessament de la directora del CNI s’acaba la depuració de responsabilitats, exigim tota la transparència”. El president de la Generalitat s’ha referit també a les filtracions en premsa sobre l’espionatge, algunes de les quals l’afecten, com la que avui ha posat de manifest que el govern espanyol sabia que l’espiaven des del 2019.

“Exigim que es desclassifiquin les resolucions del magistrat que van fer possible que el CNI ens espiés i també a la resta d’espionatge, estem parlant de 18 persones, però n’hi ha més d’una seixantena”, ha recordat Aragonès. “Fins que això no passi, ningú pot donar cap crisi per matisada ni per resolta”, ha reblat.

La filtració que indica que Sánchez coneixia l’espionatge des del 2019

La destitució de la directora del CNI, Paz Esteban, ha obert la caixa dels trons als serveis secrets espanyols, que no ha esperat ni un dia a filtrar noves informacions sobre el cas Pegasus per desgastar Pedro Sánchez. Segons publica el diari El Mundo, el govern espanyol va saber el 2019 que el CNI espiava l’actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, que llavors era vicepresident, i també havia estat informat dels motius que havien portat el Tribunal Suprem a donar llum verda a l’espionatge.

Pere Aragonès i Pedro Sánchez al Cercle d’Economia / ACN

Malgrat els esforços de la Moncloa per desmarcar-se de qualsevol espionatge als independentistes, fonts del CNI insisteixen que van informar de tota l’operació al govern espanyol, “com es fa sempre”. Els serveis secrets espanyols van apuntar Aragonès com a possible coordinador dels CDR, que juntament amb el Tsunami Democràtic van liderar les protestes a Catalunya després de la sentència de l’1-O. Aquestes noves revelacions posen en qüestió el relat de Sánchez, que des del primer dia s’ha posat de perfil per evitar donar explicacions sobre el cas Pegasus.