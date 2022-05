Sánchez treu pit: “No hi ha lladres al govern i es compleix la Constitució”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la seva gestió al capdavant de la Moncloa i ha intentat defensar-se dels atacs del PP pel cessament de la directora del CNI, Paz Esteban, la principal assenyalada per la bretxa de seguretat que ha compromès els mòbils del mateix Sánchez i dels ministres de Defensa i Interior, Margarita Robles i Fernandp Grande-Marlaska. “La situació no és perfecta, però no hi ha lladres al govern i es compleix la Constitució“, ha dit Sánchez en una compareixença al Congrés.

Sánchez ha defensat el “relleu” de la directora del CNI perquè és “evident que hi ha hagut una bretxa en la seguretat de les comunicacions del govern”, ha defensat. “El que ha fet el govern ha estat complir amb la llei, posar en coneixement de la Justícia els fets delictius i actuar amb absoluta transparència davant l’opinió pública”. El president espanyol no ha fet esment de l’espionatge massiu a l’independentisme i donat un suport implícit a Margarita Robles reconeixent la feina de Paz Esteban i dels funcionaris del CNI.

La ministra de Defensa, Margarita Robles i la directora del CNI, Paz Esteban/EP

El PP, que des de l’inici de la crisi s’ha posicionat a favor de Robles, ha assegurat que la destitució de la directora dels serveis secrets espanyols demostra que a Espanya “governen els independentistes”. Els populars han acusat Sánchez “d’acatar dòcilment” les demandes dels partits independentistes, que volien un “boc expiatori” pel cas Pegasus i ja l’han aconseguit. “Ha caigut i rodat el cap de qui ha demostrat tenir una trajectòria impecable i només a un mes i mig de la celebració de la cimera de l’OTAN”, ha dit la portaveu del PP, Cuca Gamarra.

El cessament d’Esteban no és per calmar ERC

El primer secretari del PSC i líder de l’oposició, Salvador Illa, ha negat que el govern espanyol hagi cessat la directora del CNI per calmar ERC. “No es tracta d’acontentar ningú”, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Nacional. “Es correspon amb els esdeveniments que hem anat veient i amb la informació que està en mans del govern per millorar la seguretat dels ciutadans”. Illa també s’ha mostrat contrari a desclassificar documents del CNI sobre l’espionatge a l’independentisme perquè les “explicacions s’han de donar on correspon i on ja s’han donat”, és a dir, a la comissió de secrets oficials del Congrés.

El líder socialista també ha defensat la ministra de Defensa, Margarita Robles, que està “fent una molt bona feina” i “ha fet el que havia de fer” durant la crisi del cas Pegasus.