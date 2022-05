Una filtració a ‘El Mundo’ fa Sánchez còmplice de l’espionatge a Aragonès

La destitució de la directora del CNI, Paz Esteban, ha obert la caixa dels trons als serveis secrets espanyols, que no ha esperat ni un dia a filtrar noves informacions sobre el cas Pegasus per desgastar Pedro Sánchez. Segons publica el diari El Mundo, el govern espanyol va saber el 2019 que el CNI espiava l’actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, que llavors era vicepresident, i també havia estat informat dels motius que havien portat el Tribunal Suprem a donar llum verda a l’espionatge.

Malgrat els esforços de la Moncloa per desmarcar-se de qualsevol espionatge als independentistes, fonts del CNI insisteixen que van informar de tota l’operació al govern espanyol, “com es fa sempre”. Els serveis secrets espanyols van apuntar Aragonès com a possible coordinador dels CDR, que juntament amb el Tsunami Democràtic van liderar les protestes a Catalunya després de la sentència de l’1-O. Aquestes noves revelacions posen en qüestió el relat de Sánchez, que des del primer dia s’ha posat de perfil per evitar donar explicacions sobre el cas Pegasus.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, es nega a parlar de cessament de la directora del CNI / Europa Press

Una destitució insuficient

Tant el Govern de la Generalitat com els partits independentistes han considerat “insuficient” el cessament de Paz Esteban. La ministra de Defensa, Margarita Robles, és la principal assenyalada per la crisi del Catalangate, tot i que Sánchez no està disposat a sacrificar-la. El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha reconegut que és “bastant complicat” que el cas Pegasus acabi amb Margarita Robles perquè té molt poder a dins del govern espanyol i representa l’ala més conservadora del PSOE, que també té un gran pes al partit.

De fet, Robles va comparèixer aquest dimarts per explicar el relleu de Paz Esteban, que va titllar de “substitució”, i en cap moment va donar els motius que han portat al seu cessament. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres el “cessament” d’Esteban.