L’ANC presenta una querella pel cas Pegasus i apunta al CNI

L’Assemblea Nacional Catalana ha anunciat una querella al Jutjat d’Instrucció 32 de Barcelona per tal de denunciar davant la justícia la vulneració de la intimitat i els drets fonamentals de la presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie, i cinc membres més. Entre aquests cinc membres de l’entitat espiats i ha l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez. Tots ells van ser espiats il·legalment entre el 2017 i el 2020.

L’objectiu que persegueix aquesta querella és que el jutjat ordeni les diligències i actuacions necessàries per treure a la llum el responsable dels fets. L’advocat Toni Abat i Ninet, que porta la defensa de Paluzie i els altres membres de l’ANC, ha apuntat que els autors de l’espionatge podrien ser membres dels poders públics de l’Estat. Per tant, l’ANC ha assenyalat directament el CNI o alguna divisió específica de les forces de seguretat de l’Estat, com la Policia Nacional o la Guàrdia Civil.

Elisenda Paluzie / Mireia Comas

Vulneració de drets fonamentals dels investigats

Els cinc membres de l’ANC víctimes d’aquest escàndol d’espionatge són Elisenda Paluzie, que va patir quatre atacs entre 2019 i 2020, Jordi Sànchez, amb 26 atacs entre 2015 i 2017, Sònia Urpí, amb dos atacs amb SMS el 2020 i Adrià Bayé, amb un atac amb SMS el 2020. També va ser atacat Jordi Domingo, membre base de l’entitat, a través d’un WhatsApp l’any 2019.

En nom dels cinc membres, l’advocat ha presentat aquesta querella per vulneració de drets fonamentals com el dret a la intimitat o el dret d’associació. “La utilització del programa d’espionatge contra ciutadans escollits pel fet de tenir unes idees polítiques concretes i per ser membres d’organitzacions de la societat civil per aconseguir els seus objectius polítics legítims té un caràcter antidemocràtic i il·legítim”, ha denunciat l’advocat en roda de premsa aquest dimecres.

“Flagrant vulneració” del dret a la intimitat

En paral·lel, l’advocat ha avisat que es tracta d’una “flagrant vulneració” del dret a la intimitat que estableix l’article de la Constitució i que desenvolupa la llei orgànica 1/1982. Segons l’advocat les proves evidencien que es va utilitzar Pegasus per accedir a missatges, documents i comentaris privats dels afectats, pel que la vulneració del dret a la intimitat és clara.