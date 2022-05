VÍDEO | L’enfrontament de Paluzie amb l’ambaixadora espanyola d’Àustria

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha publicat aquest dimarts un vídeo on discuteix amb l’ambaixadora espanyola a Àustria, Cristina Fraile Jiménez de Muñana, sobre l’escàndol d’espionatge del Catalangate. En una intervenció a les Nacions Unides on es parlava sobre els drets de les minories Paluzie va denunciar el cas Pegasus i la “repressió” de l’estat espanyol a l’independentisme.

Ahir, vaig tenir un intercanvi d'opinions amb l'ambaixadora d'Espanya a Àustria sobre la repressió política de l'independentisme, inclòs el #CatalanGate, al #MinorityForumEurope de @un https://t.co/lAk77JCJ5a — Elisenda Paluzie (@epaluzie) May 3, 2022

Al vídeo es pot veure com Paluzie va defensar que el Catalangate demostra la deriva autoritària de l’Estat espanyol, que va comparar amb Hongria i Polònia. La presidenta de l’ANC va centrar el seu discurs en la denúncia de la repressió política que fa l’estat espanyol amb programari espia com Pegasus. “Fins on jo sé no hi ha cap procediment judicial obert en contra meu o dels meus companys de l’entitat i tot i això, CitizenLab i Amnistia Internacional han certificat que hem estat espiats amb el programari Pegasus”, va explicar en la seva intervenció, on va subratllar especialment que aquest software “suposadament” només es fa servir contra terroristes tot i que els afectats han estat independentistes.

Els indults als presos provoquen el conflicte

Durant la seva intervenció la presidenta de l’ANC va recordar que el grup de treball sobre detencions arbitràries va demanar l’alliberament immediat dels presos polítics quan encara estaven en detenció preventiva, va assegurar que un referèndum no és un delicte i va denunciar l’empresonament dels presos perquè “violava drets fonamentals”. “Van ser alliberats uns anys després, però després de passar diversos anys a la presó, i amb un indult”, va recordar Paluzie, que va assenyalar que “no és un reconeixement dels drets fonamentals que es van violar en el seu empresonament”. Per últim, la presidenta de l’ANC va recordar que el Tribunal d’Estrasburg es pronunciarà “d’aquí uns anys”.

El xoc amb l’ambaixadora espanyola

Va ser llavors quan l’ambaixadora espanyola, Cristina Fraile Jiménez de Muñana, va demanar torn de paraula per rebatre les afirmacions de Paluzie i va recalcar que Espanya és “una democràcia que garanteix els drets dels catalans a través del seu autogovern i les institucions”. L’ambaixadora va assegurar que els que Paluzie anomena presos polítics “van ser jutjats a Espanya en aplicació de la llei” i no per ser “membres d’una minoria o per ser polítics i expressar les seves opinions”. “Van vulnerar la llei, l’espanyola i la catalana”, va reblar l’ambaixadora quan va interrompre l’intervenció de Paluzie.