La Plataforma per la Llengua denuncia a l’ONU la “persecució judicial” a la immersió

La Plataforma per la Llengua ha demanat al Fòrum regional d’Europa i Àsia Central per a les minories de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) que Espanya “reconegui com a minories” els parlants de les llengües autòctones diferents de la castellana i acabi amb la “persecució judicial” a la immersió lingüística. L’ONG del català ha denunciat davant l’ONU que l’estat espanyol vulgui “acabar amb la immersió lingüística a través dels tribunals, saltant-se les vies parlamentàries i en contra del consens social”.

El representant de la Plataforma per la Llengua que ha assistit a la trobada amb el relator especial de l’ONU per a les minories el cap de l’àrea de drets lingüístics de l’entitat, Òscar-Adrià Ibáñez, ha avisat que es promouen “mentides i discurs d’odi” per atacar els defensors de l’escola en català. Per això ha demanat a Varennes que “intervingui per defensar els catalanoparlants” i demanar a Espanya que “respecti” el dret dels parlants a “estudiar les seves pròpies llengües i decidir quin model escolar volen sense interferència dels estats”.

Consens del 82% dels catalans

Durant la seva intervenció la Plataforma ha subratllat que la immersió lingüística “compta amb el suport del 82% dels catalans” i ha assenyalat que aquest percentatge és encara superior en els joves, fins al 88%. Per això Ibáñez ha denunciat els “atacs” contra la immersió que s’han “intensificat” des del 2005 i els intents dels partits polítics per “modificar el sistema educació a través de la justícia”.

Espanya incompleix la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ratificada després pel Tribunal Suprem va en contra, segons la Plataforma, dels articles Per a la Plataforma per la Llengua, aquesta sentència va en contra dels articles 7 i 8 de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM), que va signar Espanya. Aquest document “obliga a disposar d’un sistema d’immersió lingüística total en català”, pel que no se li permet a Espanya imposar cap percentatge de castellà a tots els alumnes.