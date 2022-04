Òmnium denuncia la “deixadesa” en la protecció de la immersió a les escoles

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha exigit als partits polítics que van arribar a un acord per modificar la llei de política lingüística que tinguin en compte totes les entitats educatives i de defensa de la llengua abans de fer cap modificació. “Si no es té en compte les entitats, no serà un acord de país i no serà possible donar suport a cap canvi de la llei de política lingüística”, ha explicat Antich en un missatge en vídeo dirigit als més de 190.000 socis de l’entitat que presideix i que s’ha publicat aquest dissabte.

En el vídeo, explica que “el consens entre entitats hi és” per tal de poder dialogar amb els partits. De fet, aquest divendres hi va haver una trobada entre el Govern i Somescola on el president Pere Aragonès va defensar la proposta de modificació perquè “no fer res no és una opció”. Antich ha reclamat “rigor i responsabilitat” als partits perquè el català “és i ha de ser la llengua vehicular” a l’escola. El president d’Òmnium considera que tant la llengua com l’escola són “dos consensos bàsics de país” que “no podem permetre perdre”.

“Fa anys que hi ha més d’un 25% de castellà”

Per això, Antich ha subratllat que qualsevol mesura que afecti aquests dos pilars “s’ha de consensuar políticament” però també “amb la societat civil i la comunitat educativa i científica”. “Fa anys que hi ha hagut deixadesa a l’hora de garantir el model d’escola catalana“, ha assenyalat el president d’Òmnium, que ha demanat assumir que “fa temps” que hi ha més d’un 25% de castellà a l’escola. “És imprescindible que el govern i les institucions posin tots els recursos que siguin necessaris, i que dictin normes clares perquè això deixi de passar”, ha exigit.

“A Òmnium hi érem i hi serem en defensa de l’escola i del català”, ha promès el president de l’entitat, que fa poc va anunciar que l’entitat s’encarregaria de la defensa de les famílies de Canet de Mar. Al final del vídeo, Antich ha recordat que dediquen la majoria dels recursos de què disposen –uns 10 milions- a la llengua i la cultura catalanes. “La llengua és el nervi de la nació, un motiu d’orgull col·lectiu i una excusa preciosa per compartir la lluita, dia a dia”, ha reblat.