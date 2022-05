Un periodista marroquí diu que Sánchez vol rentar-se les mans del cas Pegasus

El periodista marroquí, Ali Lmrabet ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez d’intentar esquivar les acusacions d’espionatge dels líders independentistes assegurant que havien estat perpetuades pel règim marroquí. D’aquesta manera, Lmrabet ha explicat que s’havia espiat des del Marroc el mòbil del president Sánchez, però que en cap cas eren els mateixos espies que el Catalangate. “Sánchez sabia que el seu govern era espiat, però ho ha tret ara per tapar responsabilitats”, ha dit el periodista en una piulada a Twitter aquest dimarts.

Le gouvernement espagnol savait, depuis que le scandale #Pegasus a éclaté l'année dernière, que plusieurs ministres, dont le premier d'entre eux, @sanchezcastejon, avaient été espionnés par le renseignement marocain.



Mais il s'est tu. — Ali Lmrabet علي المرابط (@Alilmrabet) May 3, 2022

El president de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, anunciava el passat dilluns que havia estat espiat amb el programa Pegasus, juntament amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. En les seves declaracions apuntava que havia estat el règim marroquí qui havia intentant espiar a Sánchez, unes declaracions que confirmades o no, Sánchez va utilitzar per posar tots els casos d’espionatge en el mateix sac. Així doncs, ell mateix assegurava que l’espionatge als líders independentistes havia estat obra del mateix autor que havia punxat el seu telèfon, és a dir, el règim del Marroc.

Una estratègia per depurar responsabilitats

Lmrabet és un periodista reconegut al Marroc i ha assegurat que tot forma part d’una estratègia del govern espanyol per no admetre que van espiar els independentistes amb el programa Pegasus. Segons ha explicat ell en el seu fil de Twitter, “Sánchez ja sabia que l’intel·ligència marroquina espiava als residents espanyols, jo m’hi incloc, però ha decidit treure les informacions ara per no perdre el seu càrrec”, ha etzibat el periodista.

Segons ell explica, Pegasus hauria estat utilitzat pel govern marroquí per tenir controlat el govern espanyol i alguns dels seus memebres, però en cap cas s’hauria utilitzat per espiar els líders independentistes. “És senzillament una maniobra política de Sánchez, un polític oportunista, sense principis i sense escrúpols, que pretén salvar tant el seu govern”, ha explicat el mateix periodista Lmrabet.