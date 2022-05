Margallo avisa que si el CNI ha espiat seria “pràcticament un cop d’estat”

L’exministre d’Exteriors amb el govern del PP José Manuel Margallo ha declarat que si es confirmés la hipòtesi que darrere l’espionatge sense consentiment al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, i havia el CNI s’estaria davant “d’un cas gravíssim, pràcticament un cop d’estat contra el govern per part del servei que té per funció espiar els dolents i no els bons (en aquest cas el govern, s’entén)”. En declaracions al programa Hora 25 de la Cadena SER, Margallo ha dit que si es tractés d’una “cortina de fum” per “desviar l’atenció del que està passant” també li semblaria “gravíssim” i li “xocaria”.

Margallo, que ara és eurodiputat a Brussel·les, ha advertit que si l’espionatge il·lícit és obra del CNI “estaríem davant d’una ruptura de confiança sense precedents”. L’eurodiputat ha assenyalat que cal esperar les dades que sorgeixin de les compareixences previstes de la directora del CNI i de Margarita Robles. Margallo també ha dipositat confiança en la missió del Parlament Europeu que es desplaçarà a Espanya “per veure què ha passat i de la qual formarà part Puigdemont”. L’eurodiputat ha dit que el president a l’exili tindria immunitat “com a membre de la comissió” perquè “està cobert i és perfectament possible, sempre que s’entengui que la immunitat l’empara com a membre de la missió i no tingui més desplaçaments que el que tingui la delegació com a tal”.

A favor d’espiar legalment independentistes amb Pegasus

L’exministre d’Exteriors ha dit que si l’espionatge a independentistes s’ha fet amb l’autorització del jutge del Tribunal Suprem encarregat de fer-ho no tindria “res a objectar”, però si s’ha fet sense aquest consentiment, “estem davant d’una violació de l’estat de dret”. Margallo ha recordat que el CNI té per encàrrec “prevenir actes que siguin contraris a la integritat d’Espanya, està per això i seria estrany que no ho hagués fet [espiar independentistes]”.

“El que ens preocupa als demòcrates i liberals és l’estat de dret en tota la seva integritat i en totes les ocasions”, ha subratllat l’exministre, abans de dir que el cas Pegasus “ha danyat la reputació d’Espanya”. Margallo ha recordat que “estem sent investigats al costat de dos països que no són en res exemplars pel que fa al compliment de la legalitat i les regles, com són Polònia i Hongria, això als espanyols que estem a Brussel·les ens resulta extraordinàriament incòmode”.

Sublevació els serveis d’intel·ligència

En el cas que l’espionatge sense permís fós del CNI cap al president del govern i la ministra, Margallo ha afirmat que “estaríem davant d’una sublevació en tota regla del servei d’informació” i el cas seria “extraordinàriament seriós”. L’exministre ha dit que aquesta hipòtesi l’ha posat sobre la taula l’exvicepresident del govern espanyol Pablo Iglesias i que “és una hipòtesi a efectes d’especulació que es pot mantenir, però a parer meu és insostenible i no és imaginable”.

En el mateix programa, l’exvicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha expressat també la seva preocupació pel fet que Espanya sigui investigada al costat de Polònia i Hongria. “Em preocupa que a les institucions europees Espanya estigui amb països que no donen la talla en altres assumptes; no em sembla francament que sigui una situació bona que tinguem en Puigdemont, amb la trajectòria que té, que ha hagut de fugir del seu país i de la justícia espanyola, donant lliçons de legalitat de cap tipus”.

L’exvicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo | ACN

Calvo ha dit que entén, per exemple, que es pugui queixar de l’espionatge Jon Iñarritu d’EH-Bildu per haver estat espiat amb Pegasus. “Ho puc entendre, però que Puigdemont s’erigeixi en una espècie de cànon de la legalitat d’aquest país té el seu què”, ha afegit l’exvicepresidenta del govern espanyol. Calvo va participar en el programa Hora 25 de la Cadena SER al costat de Margallo i l’exvicepresident Pablo Iglesias. Tant Calvo com Iglesias estaven encara en el govern quan es van produir els atacs amb Pegasus al govern. Els dos han dit que la revisió dels telèfons de Sánchez i Robles probablement s’han examinat després que hagi arribat l’informe del Catalangate.