Rufián “matisa” l’insult a Puigdemont i Aragonès apaga el foc al Parlament

Els insults del portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, contra el president a l’exili, Carles Puigdemont, expressats aquest dimarts al programa Planta Baixa de TV3 han impactat en el ple del Parlament. Durant la sessió de control, el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, visiblement molest, ha exclamat que “ja n’hi ha prou” d’insults i li ha preguntat al president del Govern, Pere Aragonès, si continuaria “permetent aquests insults”. Rufián ha dit que Puigdemont és “un tarat” perquè el 2017 va proclamar la independència.

Aragonès ha replicat que discrepa de les declaracions de Rufián i no les comparteix “en cap cas”. El president ha promès a JxCat que Rufián les corregirà. “Estic convençut que aquestes declaracions tindran una explicació i una correcció”, ha afegit. Poc després, el diputat d’ERC Josep Maria Salvadó ha aprofitat una intervenció per mostrar en nom d’ERC “tot el suport i tot el respecte al president Puigdemont, de tot cor”.

En paral·lel, Rufián ha fet una piulada per “matisar” els insults contra Puigdemont. El republicà considera que s’ha tret de context el que ha dit. “Parlava del mantra espanyolista que diu des de fa 5 anys que la independència de Catalunya es va proclamar per un tuit. La idea de que va passar per un tuit i no per la voluntat del poble és absurda. Sento si no m’he sabut explicar”.

