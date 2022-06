Turull busca un secretari d’organització fidel al pacte amb Borràs

El secretari general de Junts, Jordi Turull, presentarà en els propers 30 dies una proposta per cobrir les tres vacants a l’executiva que no han quedat cobertes després del congrés nacional celebrat dissabte a Argelers. La més important és la vacant de secretari d’organització, que la candidatura preveia atorgar a David Torrents. El candidat no va aconseguir els vots necessaris que estableix el reglament. Tampoc ha sortit escollida Esther Vallès. A banda, l’exconseller Miquel Sàmper ha renunciat avui per una qüestió d’incompatibilitat, ha informat en roda de premsa el portaveu de Junts, Josep Rius. La proposta que Turull haurà de presentar serà “coherent amb la candidatura que van teixir Turull i Borràs i mantindrà l’esperit d’unitat”, ha dit Rius. No s’ha aclarit si aquesta proposta pot ser de nou el mateix Torrents.

El portaveu de Junts ha fet un balanç positius del congrés d’Argelers perquè, segons ha dit, “ha demostrat tres coses: que JxCat és el partit que manté l’octubrisme com a bandera, que fa compatible el bon govern sense renunciar a la independència i és un partit plural i democràtic”. Rius també ha destacat que Junt sés “l’únic partit on tota la seva militància vota la direcció en una candidatura diversa, som Junts però no iguals i això queda reflectit en la nova direcció”. Rius ha posat en valor el sistema d’elecció de candidats a Junts i ha destacat que és funció de la militància, “no quatre barons tancats en un despatx”.

La consigna del nou secretari general de Junts: “Independència o independència”

El nou secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimarts, en la seva primera entrevista després del congrés nacional d’Argelers, que el partit es disposar a “posar la directa” perquè d’ençà que ha sortit de la presó no ha trobat ningú que hagi deixat de ser independentista i que li reclamen que es deixi de “donar voltes a la rotonda”. En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Turull ha dit que “si el que et mou és la brúixola i no la calculadora es podran posar d’acord amb els altres independentistes i desencadenar un efecte “d’arrossegament” amb les mobilitzacions al carrer. L’exconseller ha dit que no defensa un nou referèndum perquè els independentistes ja tenen legitimitat per culminar l’1-O.

Turull ha manifestat, sobre el moment actual, que “no ens podem quedar encallats amb les engrunes” i ha avisat que “el que anem a fer és molt gros, el que toca és posar l’intermitent, posar la directa i marcar la traçabilitat perquè la gent torni a trobar sentit a tornar-se a mobilitzar”. El nou secretari general considera que l’independentisme ha de “passar a l’acció per culminar l’1-O”. En aquest sentit, la taula de diàleg “està liquidada”. Turull no parla d’un nou referèndum sinó de culminar la feina de l’1-O: “Hem de ser capaços, la gent que està per culminar el que vam decidir l’1-O, de posar-nos d’acord, tots els actors que ho defensem”.

Junts planteja tres escenaris per reactivar la DUI en la seva ponència política

La ponència política de Junts, que es discutirà en la segona part del congrés nacional al juliol, contempla tres escenaris que podrien accelerar i canviar dinàmiques en el moviment independentista, que a partir del cinquè aniversari de l’1-O —aquesta tardor— s’ha de preparar per a la “segona volta” del referèndum del 2017. Serien tres escenaris favorables, externs i fora de control del moviment, que podrien reactivar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI). En tot cas, segons apunta el text —al qual ha tingut accés El Món—, caldria no precipitar-se ni posar terminis de “cap tipus” perquè la prioritat és que aquest pas es culmini amb “èxit”.