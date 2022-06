Turull fa una crida a culminar “la feina que no vam acabar l’1-O”

El nou secretari general de JxCat, Jordi Turull, ha fet en el seu primer discurs davant de la militància al congrés d’Argelers una crida a “acabar la feina que no vam acabar l’1-O” del 2017. Turull, que ha obtingut més vots que Laura Borràs, ha dit que davant de la situació de conflicte polític cal que JxCat lideri “l’embat democràtic per desbordar l’estat”. “Ni la resignació ni la confortabilitat poden ser mai una opció”, ha indicat Turull, abans de dir que el partit no ha nascut per gestionar el desànim sinó la determinació per fer la independència.

Turull ha recordat que les bases reclamen acció i “sortir de la rotonda”. “Cinc anys després de l’1-O ja toca posar la directa, ja no hi ha més excuses”, ha avisat el secretari general. Així mateix ha avisat que no cal esperar a ser més per dirigir-se cap a la independència. “Estic convençut i determinat perquè he arribat a la conclusió que val molt la pena tornar-hi, a ser tots i a tot”, ha reblat.

El secretari general ha advertit que no s’ha presentat a les eleccions “per ser important” sinó “per ser útil” conjuntament amb la presidenta. Turull ha animat a entomar “els reptes que tenim com a partit, com a país, molts reptes, ingents, tenim molta feina, n’hi ha per tothom, els objectius que ens proposem són els més nobles”.

Turull diu que Junts ha de ser percebut com un partit útil per fer la independència

Per Turull JxCat ha de ser percebut com un partit polític que sigui “una eina útil al servei de la gent” per “donar sortida a les seves il·lusions i patiments”. I entre tots els reptes i objectius, Turull ha dit que JxCat cal que sigui sobretot percebut com a eina útil “per culminar l’1-O, la independència de Catalunya”.

Laura Borràs, Jordi Turull i Jordi Puigneró a Argelers / Mireia Comas

En la seva primera intervenció com a secretari general del partit també ha fet un elogi de la diversitat de Junts: “Ens diem Junts, no ens diem iguals, no hem de competir, hem de complementar totes les sensibilitats ideològiques, territorials i sectorials; això té un efecte no de suma sinó de multiplicació, és la millor garantia que tot el que impulsem ho farem incorporant tots els matisos d’una societat tan polièdrica com la catalana”.

Turull ha considerat que “tothom s’ha de poder sentir reflectit en les nostres propostes” i ha avisat que el partit es consolida encara que molts haguessin volgut que no existís. “Som aquí més junts i més compromesos que mai, ho sento pels que ens volien enterrar abans de néixer, soc optimista i crec que ens en podem sortir bé”.