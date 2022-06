La militància de Junts valida la candidatura única de Borràs i Turull

La militància de Junts per Catalunya (JxCat) ha validat aquest dissabte al congrés nacional a Argelers la candidatura única presentada per a la direcció del partit presentada per Laura Borràs, com a presidenta, i Jordi Turull, com a nou secretari general de la formació. Borràs i Turull prenen des d’aquest moment el relleu del president a l’exili, Carles Puigdemont, i Jordi Sànchez, en la direcció del partit. Turull, amb 1.854 vots, ha aconseguit més vots que Borràs, que n’ha aconseguit 1.776. [Llegeix els resultats candidat a candidat, PDF]

Els resultats s’ha anunciat després de dinar i abans de les intervencions els dos nous dirigents de JxCat, que inicien una nova etapa caracteritzada per una direcció bicèfala que intenta pacificar les relacions entre les dues famílies que conviuen en l’espai polític. Borràs, considerada líder social i política del moviment, assumeix la presidència, acompanyada de Turull a la secretaria general. La presidenta del Parlament s’assegura el control del partit, amb el nou secretari d’organització, afí al seu sector, David Torrents.

Els comiats de Sànchez i Puigdemont al congrés de JxCat a Argelers

Sànchez s’ha acomiadat de la directiva de JxCat fent una crida a la nova direcció a comprometre’s per “impulsar les mobilitzacions” a Catalunya i treballar per la unitat estratègica de l’independentisme, “que avui no tenim”, ha lamentat. “Tinguem mirada històrica, siguem generosos i dignes del moment”, ha remarcat. Sànchez ha emplaçat a treballar en els propers mesos en dues direccions per obrir “una reflexió estratègica” que serveixi per definir com l’organització es torna a comprometre per “impulsar les mobilitzacions” a Catalunya i tornar a fer possible que la independència torni estar “a tocar” com va passar l’1-O del 2017.

Jordi Sànchez i Carles Puigdemont a Argelers / Mireia Comas

Per la seva banda, el president a l’exili Carles Puigdemont s’ha acomiadat de la presidència amb un discurs dur contra la repressió al “corrupte” estat espanyol. Puigdemont ha enviat un missatge a aquells que pretenen tirar endavant amb una agenda de normalització de les relacions amb l’Estat mentre encara hi ha exiliats i represaliats per l’1-O. El president a l’exili ha denunciat que la “doctrina de l’a por ellos” que va començar el 2017 continua actualment i que no importa si a Espanya hi ha un govern d’esquerres o dretes perquè, sigui qui sigui, sempre “menteix” i “incompleix els seus compromisos”.

Després d’aquesta jornada, JxCat continuarà el congrés al juliol amb el debat de les diferents ponències a L’Hospitalet de Llobregat. La més destacada d’aquestes ponències serà la política, que haurà de marcar els criteri polítics i el nou full de ruta. Aquesta ponència la presidirà Aleix Sarri, proper a les tesis de Borràs.