Turull defensa “passar a l’acció” i “fixar els passos” per fer la DUI

El nou secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimarts, en la seva primera entrevista després del congrés nacional d’Argelers, que el partit es disposar a “posar la directa” perquè d’ençà que ha sortit de la presó no ha trobat ningú que hagi deixat de ser independentista i que li reclamen que es deixi de “donar voltes a la rotonda”. En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Turull ha dit que “si el que et mou és la brúixola i no la calculadora es podran posar d’acord amb els altres independentistes i desencadenar un efecte “d’arrossegament” amb les mobilitzacions al carrer. L’exconseller ha dit que no defensa un nou referèndum perquè els independentistes ja tenen legitimitat per culminar l’1-O.

Turull ha manifestat, sobre el moment actual, que “no ens podem quedar encallats amb les engrunes” i ha avisat que “el que anem a fer és molt gros, el que toca és posar l’intermitent, posar la directa i marcar la traçabilitat perquè la gent torni a trobar sentit a tornar-se a mobilitzar”. El nou secretari general considera que l’independentisme ha de “passar a l’acció per culminar l’1-O”. En aquest sentit, la taula de diàleg “està liquidada”. Turull no parla d’un nou referèndum sinó de culminar la feina de l’1-O: “Hem de ser capaços, la gent que està per culminar el que vam decidir l’1-O, de posar-nos d’acord, tots els actors que ho defensem”.

Turull parlarà amb entitats i partits per fixar un full de ruta

Obert a trobar-se amb entitats i altres formacions per parlar del full de ruta, Turull ha recordat que “quan la traçabilitat està marcada” el moviment està preparat per l’enfrontament i per compactar-se. “Sabem els actius que tenim per fer front a la repressió i els passius que no ens van permetre culminar l’1-O”, ha afegit. El congrés del juliol ha de servir per “marcar la partitura” de Junts per assolir els objectius i ha citat els socis amb els qui espera trobar-se, Òmnium, Consell per la República, ANC i altres formacions polítiques.

Laura Borràs i Jordi Turull durant la seva compareixença conjunta JAG

Turull no troba sentit continuar resistint la repressió, de manera que considera indispensable passar a l’acció. “D’ençà que he sortit de la presó he sortit més convençuts que mai de culminar allò pel qual ens van posar a la presó”, ha dit. “Igual que el 2017 hi va ver l’1-O, referèndum o referèndum”, l’objectiu ara ha de ser “independència o independència perquè l’1-O vam votar”, ha dit Turull, defensant de manera clara el mandat de l’1-O.

Turull defensa la fortalesa del moviment independentista

El secretari general de Junts creu que “el moviment independentista ha demostrat la seva fortalesa” en les diferents eleccions i ha afegit que serà capaç d’avançar “sempre va anar de baix cap a dalt i eles partits vehicular el desig d’assolir la independència, agafar tots els actius que ens van fer ser vencedors, incrementar-los i reduir els passius que entre l’1-O i la DUI no vam ser capaços de sostenir.

Pel que fa als comentaris d’Aurora Madaula, del sector de Laura Borràs, sobre els resultats del congrés, Turull ha dit que no sap a què es referia quan deia que algú havia tancat la carpeta de la independència. “No sé, m’ho haurà d’explicar l’Aurora, no ho entenc, no n’he parlat amb ella, ens veurem a l’executiva avui, ja m’explicaran a qui es van referir”, ha explicat. Turull ha dit que a Junts “tots els afiliats defensen la independència, és el que ens ha ajuntat, l’embrió va ser el el 21-D, ens vam ajuntar gent molt diferent això s’ha mantingut”.