El sector Borràs obre polèmica a Junts per la “carpeta de la independència”

Junts per Catalunya es recupera de la ressaca congressual de dissabte i ho fa les darreres hores amb una polèmica a les xarxes al voltant de la “carpeta de la independència”. L’origen del debat està en una piulada d’Aurora Madaula, mà dreta de Laura Borràs al Parlament, en la qual comenta els resultats de les votacions de dissabte a Argelers, en les quals tant ella com els candidats més propers a la presidenta van rebre menys del 50% dels vots que el reglament estableix que s’havien d’aconseguir per assegurar-se el pas a l’executiva.

Madaula respon, mostrant-s’hi d’acord, a un comentari d’un usuari que comenta que Junts “segueix sent un cau de convergents autonomistes que s’adapten per seguir vivint de la menjadora”. La secretària primera de la Mesa del Parlament assenteix i encara va més enllà: “Això i altres coses que seran plenament posades en coneixement de tothom. Hi ha gent que ha tancat la carpeta de la independència. I els que no ho fem, fem nosa”. El comentari ha estat repiulat per Borràs.

Es manté la tensió de les dues famílies de Junts després del congrés d’Argelers

Tot i haver concorregut en format de llista única per projectar imatge d’unitat, les votacions desglossades i l’exposició pública dels resultats mostren que dins el partit hi continua havent tensió entre dues ànimes.

El nou secretari general, Jordi Turull, va obtenir més vots que Borràs, que va ser la tercera més votada en els comicis. Per davant es va col·locar l’alcaldessa de Vic, Anna Erra. Aquests resultats s’han interpretat com un cop d’autoritat del sector lligat a Convergència i un càstig a Borràs, tot que la participació ha estat molt baixa.

Les tensions entre les dues famílies haurien de quedar resoltes a la segona part el congrés, quan es defineixi l’estratègia política de la formació. A Argelers els dos sectors van expressar la seva voluntat de concretar els passos a seguir per fer la independència i “sortir de la rotonda” sobre la qual es dóna voltes des de fa cinc anys. La promesa de ruptura amb l’estat espanyol, a qui se li nega cap capacitat de diàleg per resoldre el conflicte, es combina amb la defensa de mantenir-se presents a les institucions autonòmiques. En aquest sentit, Borràs va avisar que el Govern hauria de tenir un compromís nacional més fort.