Borràs apel·la a la “unitat” de JxCat per aconseguir la independència

La nova presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha fet una crida a la unitat en el seu primer discurs després de sortir escollida en el congrés nacional d’Argelers. Borràs ha dit que ara és el moment de “recomençar” i que toca “reconstruir tot el que s’ah fet malbé aquests cinc anys”, després de l’1-O. La nova presidenta, que ha tancat el congrés després de les intervencions de Toni Comín i Jordi Turull, ha afirmat que “cal aparcar la temptació de deixar-ho córrer”, en referència al dret a l’autodeterminació.

“Hem de recomençar per agafar tota la força de l’exili i reconstruir i avançar sense fer-nos trampes”, ha afegit Borràs. La presidenta ha advertit, però, que davant d’aquesta nova etapa “cal ser conscients de les dificultats i els errors que hem comès al llarg del camí”. Borràs també ha fet referència a la presència de Junts al Govern de Catalunya i ha llançat un missatge d’advertència: “Ha de ser un Govern més compromès nacionalment, cal governar amb una visió independentista perquè governar és un mitjà per arribar a l’objectiu del país millor que volem aconseguir, que és el que és sobirà de totes les decisions que vol prendre”.

Laura Borràs defensa que la independència “és l’únic camí”

La nova presidenta de Junts ha establert que la independència “és l’únic camí” i que després d’un quinquenni, “no ha desaparegut cap de les raons per les quals la gent va anar a votar aquell dia per la independència”. Borràs ha reconegut que hi ha “molts independentistes, cansats, decebuts i enrabiats” i que “hi tenen dret”.

Laura Borràs a Argelers / Mireia Comas

El primer discurs de Borràs com a presidenta e JxCat també ha servit per marcar posició sobre les relacions amb l’estat espanyol. “Cap govern espanyol vol afrontar el problema polític amb Catalunya perquè qualsevol sap que la única solució és la independència i per això mai ens ho posaran fàcil”, ha advertit. Borràs ha recordat, a més, que “no podem perdre de vista qui és l’adversari” perquè “equivocar-se de rival és el primer pas per cedir la victòria al camp contrari, ens volen dividits perquè saben que dividits som més febles i per això ens volen dividir”.