Comín anima a fer “d’una santa vegada el Govern en eina de confrontació”

L’eurodiputat de Junts Toni Comín ha animat aquest dissabte des del congrés d’Argelers a convertir “d’una santa vegada el Govern de la Generalitat en una eina de confrontació” amb l’estat espanyol. En una intervenció a la sessió de tarda del congrés ha dit que Junt té la voluntat que “Argelers sigui l’escenari de l’inici de la retornada” dels exiliats, una diferència amb els exiliats de la guerra civil. “Ells van trigar molts anys a tornar, els que ho van poder fer per la transició, i la seva tornada va ser el símptoma d’una mitja victòria que ara sabem que va ser molt més escassa del que pensàvem”, ha lamentat.

Comín s’ha mostrat també contundent contra l’estat espanyol i ha assegurat que “el franquisme no ha acabat del tot”. L’eurodiputat ha advertit que els exiliats tornaran a Catalunya “molt abans” que els exiliats de la guerra “perquè guanyarem nosaltres”. “Volem que que la nostra tornada sigui una de les palanques de la victòria definitiva, de la victòria que ells no van poder aconseguir, hem d’aconseguir la victòria que ells no van assolir, de guanyar la república, no unes eleccions sinó la plena llibertat”, ha reblat.

L’eurodiputat s’ha mostrat convençut que “si seguim lluitant als tribunals europeus i aconseguint sentències favorables com fins ara, guanyarem, i si seguim internacionalitzant la causa catalana i explicant més i millor quines són les raons de la nostra independència, guanyarem”. Comín ha reclamat convertir les institucions en eines de confrontació i també “els carrers i places en escenari d’un desbordament democràtic i determinat”. “Guanyarem, ens ho hem de creure”, ha subratllat.

Borràs i Turull, nous dirigents de Junts

La militància de Junts per Catalunya (JxCat) ha validat aquest dissabte al congrés nacional a Argelers la candidatura única presentada per a la direcció del partit presentada per Laura Borràs, com a presidenta, i Jordi Turull, com a nou secretari general de la formació. Borràs i Turull prenen des d’aquest moment el relleu del president a l’exili, Carles Puigdemont, i Jordi Sànchez, en la direcció del partit. Turull, amb 1.854 vots, ha aconseguit més vots que Borràs, que n’ha aconseguit 1.776.

Els resultats s’ha anunciat després de dinar i abans de les intervencions els dos nous dirigents de JxCat, que inicien una nova etapa caracteritzada per una direcció bicèfala que intenta pacificar les relacions entre les dues famílies que conviuen en l’espai polític. Borràs, considerada líder social i política del moviment, assumeix la presidència, acompanyada de Turull a la secretaria general. La presidenta del Parlament s’assegura el control del partit, amb el nou secretari d’organització, afí al seu sector, David Torrents.