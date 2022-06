Borràs i Turull reivindiquen el paper de Junts per fer el Govern “més ambiciós” nacionalment

La nova presidenta de JxCat, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull, han enviat aquest dissabte al congrés nacional del partit celebrat a Argelers un missatge a favor de les “responsabilitats institucionals” de la formació i la seva presència en el Govern, que actualment comparteix amb ERC, però per fer-lo nacionalment “més ambiciós”. Tant Borràs com Turull han fet referències a la presència de Junts en l’executiu català i han defensat que hi sigui, poques setmanes després que s’hagi celebrat el seu primer aniversari amb un balanç que mostra el caire netament autonomista de les seves polítiques. Tots dos han advertit, però, que cal que el Govern posi rumb a la independència.

Les darreres setmanes s’havia qüestionat la idoneïtat de continuar en un Govern que no ha avançat en el terreny nacional. El secretari general sortint, Jordi Sànchez, que també s’ha mostrat partidari de mantenir les responsabilitats institucionals, havia recriminat als socis, ERC, que els punts més importants de l’acord al qual es va arribar fa un any i escaig fixava com a punt prioritari la carpeta de l’autodeterminació, però fins ara en aquest àmbit no hi ha hagut cap mena de pas transcendent. Sànchez ha demanat treballar per la unitat estratègica de l’independentisme i també a fer que la majoria del 52% s’activés per a accions “transcendentals” al Parlament de Catalunya.

Borràs i Turull fixen la independència com a objectiu prioritari

Els nous dirigents de JxCat han fixat la independència com la prioritat absoluta del partit, però han reclamat al mateix temps mantenir la seva posició com a partit de govern. Borràs ha dit que la independència és “la única via possible” i Turull ha reclamat “posar la directa i deixar-se d’excuses”. Aquesta reivindicació es fa abans que s’hagi fet pública l’auditoria que el partit prepara sobre el grau de compliment de l’acord de Govern amb ERC. El pla és que els resultats es facin públics i que es comparteixin amb la militància, que decidirà, amb tota la informació objectiva, el futur del pacte entre JxCat i ERC.

Laura Borràs, Jordi Turull i Jordi Puigneró a Argelers / Mireia Comas

En el seu primer discurs com a presidenta de JxCat, Borràs ha posat en valor el paper que el partit ha fet en el pacte pel català. Segons Borràs, ha estat la posició “més ambiciosa” que ha fet que altres partits canviessin la seva postura. La presidenta ha remarcat el rol de JxCat en el terreny de la llengua i ha dit que aquest “arrossegament” també caldrà fer-lo en l’àmbit de la independència. Borràs ha insistit en què Junts no abandonarà al carpeta de la independència i ha advertit que cal seguir “fent nosa” per aquest objectiu encara que sigui “molt molest”.

Borràs obté menys vots que Turull en unes eleccions amb baixa participació

El congrés nacional a Argelers també ha servit per mesurar els suports que tant Borràs com Turull tenen entre la militància de partit. La participació, que no ha superat el 40%, ha estat baixa i els partidaris de Turull —a qui s’associa amb els quadres del partit i la vessant més tradicional de la política— ha aconseguit mobilitzar la base, que no pas Borràs, que compta amb més suports entre aquells que van arribar a la política després de l’experiència de l’1-O. Tot i que la diferència entre els dos ha estat poca, Turull (1.854) ha rebut més suport que Borràs (1.776).