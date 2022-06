Junqueras demana substituir els “vells partits” que han estat “corruptes”

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha llençat un nou dard contra Junts per Catalunya, tot i fer-ho de forma indirecta. En un acte per investir com a nou alcalde de Sant Feliu de Llobregat el republicà Oriol Bossa, Junqueras ha demanat substituir “els vells partits que han dominat la política durant moltes dècades” i gràcies a això “han fet del clientelisme i la corrupció la seva manera de viure“. Tot i admetre que això és una tasca “ingent”, el republicà ha assegurat que ERC és capaç de “canviar partits que viuen en la resignació i sense voluntat de canviar de veritat la vida de la gent”.

En paral·lel, Junqueras ha reivindicat la “victòria republicana” a l’àrea metropolitana, tot i que és una zona on la majoria d’alcaldes són socialistes. Bossa va ser investit aquest dissabte nou alcalde de Sant Feliu de Llobregat en substitució de Lídia Muñoz, dels Comuns, que aquest dimecres va dimitir del càrrec durant el ple municipal per complir amb el pacte de govern acordat amb ERC el juny del 2019. Segons aquest acord Bossa, que era tinent d’alcalde, s’havia de convertir aquest juny en alcalde de la ciutat. És el primer cop que el municipi té un alcalde d’ERC.

ERC passa de quedar fora de l’Ajuntament a governar-lo en només 11 anys

L’acte d’investidura on Junqueras ha dit aquestes paraules s’ha fet al Palau Falguera i ha estat possible gràcies a l’acord puntual que es va assolir amb Tots Som Sant Feliu, la marca local de Junts. “El camí fins a l’alcaldia ha sigut llarguíssim”, va dir Bossa després de la intervenció de Junqueras. L’ara alcalde de Sant Feliu de Llobregat va recordar que no fa gaire temps, el 2011, ERC va quedar fora del consistori mentre qu ara governa. “Esquerra a Sant Feliu no ha estat mai on està ara, és obvi, no hem tingut mai l’alcaldia i per tant el repte que tenim davant ens exigeix donar el millor de totes nosaltres”, va assegurar per concloure l’acte.