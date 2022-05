Junqueras culpa “una part” de Junts d’haver dinamitat el pacte del català

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha culpat aquest divendres als interessos “de part dins d’un partit” del fet que Junts hagi acabat provocant que el pacte parlamentari per reformar la llei de Política Lingüística salti pels aires. “Lamentem molt que per raons partidistes i perquè algú cregui que li convé la conflictivitat decideixi desdir-se d’una cosa que ha signat i ha defensat sempre”, ha assegurat el líder republicà. Junqueras ha dit que cal actuar “amb responsabilitat” i ha reclamat a Junts “que posi el país per davant dels interessos de partit o els interessos de part dins un partit, que actuï amb voluntat de servei al país”.

Després de la retirada de Junts, Junqueras ha expressat el compromís d’ERC a intentar entendre’s “amb tothom en tot allò que sigui possible i no s’allunyi del model que nosaltres defensem”. “La nostra voluntat és intentar trobar acords positius amb tothom que sigui possible empre que això no impliqui una traïció al que creiem que és útil per la societat”, ha subratllat. El PSC i els Comuns estan pressionant ERC per fer un ple extraordinari la setmana que ve per poder aprovar la modificació de la llei, cosa que rebutgen les entitats. Junqueras ha reclamat “a tothom que actuï amb responsabilitat, generositat i respecte cap a la societat catalana i el país”.

Junqueras defensa la taula de negociació

D’altr banda, Junqueras ha tornat aquest divendres a defensar la negociació amb l’estat espanyol, malgrat la desídia amb què, segons ha dit, la Moncloa es pren la taula de diàleg, ara per ara congelada a causa del cas Pegasus. En una conferència al Fòrum Europa, Junqueras ha dit que s’ha de distingir el “concepte de negociació com a instrument polític útil per resoldre els conflictes polítics plantejats” i, d’altra banda, “com es concreta el principi de negociació en taules de negociació concretes”. Per Junqueras, “una cosa és la idea, la convicció que la negociació és l’eina útil i l’altra és com aquesta es concreta”.

El líder republicà ha fet aquesta reflexió abans de recordar que el seu partit ha treballat per “intentat trobar una concreció del principi de negociació, que és defensat des de molts àmbits de la comunitat internacional”. De fet, Junqueras basa la defensa del diàleg i de no abandonar-lo pel suport futur que considera que el moviment independentista necessitarà en l’escenari internacional: “Hem intentat concretar-ho en una taula que en aquests moments protagonitzen els dos governs català i espanyol. Quines garanties d’èxit té? Les garanties depenen de la bona voluntat, de la sinceritat, de la raonabilitat i de l’esforç de cada una de les parts. L’èxit no depèn només d’una de les parts”.

L’estat espanyol “arrossega els peus” en el diàleg

Junqueras ha manifesta que “malauradament” s’ha constat que el govern espanyol “tendeix a arrossegar els peus, a tenir-hi un interès escàs, clarament insuficient”. El líder republicà ha defensat que això no vol dir que la negociació deixi de ser útil. “No deixa de ser útil encara que en una de les possibles concrecions una de les parts hi mostri un interès francament escàs”, ha subratllat.

El republicà considera que la negociació “acabarà sent útil en el conflicte plantejat” i s’hi “asseuran representants diferents”. Tot i així, ha advertit, “la negociació continuarà sent rellevant i els independentistes sabem que la independència de Catalunya depèn del reconeixement internacional i que no podem prescindir del consell que aquells que un dia ens hauran de reconèixer”.