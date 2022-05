ERC reconeix que la taula de diàleg “no ha complert amb les expectatives”

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha reconegut que la taula de diàleg “no ha complert amb les expectatives” que tenia el seu partit pel “poc compromís” del govern espanyol. “Mentre apostàvem [per la taula], el govern, per acció o omissió, era còmplice de l’espionatge“, ha dit en una entrevista al programa Cafè d’Idees de la La2 i Ràdio4. Vilalta ha insistit que ara és l’executiu de Pedro Sánchez qui ha “reconduir i construir les condicions mínimes” perquè el diàleg es pugui reprendre amb un mínim de confiança entre les parts.

Els republicans, que continuen apostant pel diàleg –encara sigui en un altre format–, neguen que el cas Pegasus els hagi servit d’excusa per congelar la taula de negociació i exigeixen a Pedro Sánchez que es reuneixi amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per donar explicacions sobre l’espionatge massiu a l’independentisme. “Hi ha d’haver gestos i passes. No poden fer veure que aquí no ha passat res”, ha recriminat.

Pedro Sánchez i Pere Aragonès durant l’última reunió de la taula de diàleg, el setembre del 2021 / Europa Press

La Moncloa ha assegurat que Sánchez no té inconvenient a reunir-se amb Aragonès, però, com fa habitualment, rebaixa la importància d’una hipotètica trobada perquè el president espanyol “parla habitualment amb tots els presidents autonòmics”. Està previst que Sánchez, que des de l’inici de la crisi ha intentat mantenir-se en un segon pla, viatgi a Barcelona el pròxim divendres per assistir a un acte del Cercle d’Economia i algunes fonts apunten que seria llavors quan es produiria una reunió informal entre els dos presidents.

ERC creu que perilla la legislatura a Madrid

Vilalta ha repetit que ni ERC ni la Generalitat estan satisfetes amb les explicacions que han rebut fins ara de la Moncloa i ha preguntat al govern espanyol si està disposat a “jugar-se totes les decisions de la legislatura” per no afrontar el cas Pegasus amb seriositat. “No sé si el govern de l’estat està disposat o vol temptar la sort de continuar portant votacions [al Congrés] sense haver assumit cap responsabilitat, sense haver canviat la situació en la qual ens trobem ara, i jugar-se totes les decisions de la legislatura“, ha afirmat.

Les relacions entre ERC i el PSOE estan molt tocades no només per l’escàndol de l’espionatge, sinó també per la manera com els socialistes han afrontat la crisi. “Aquesta falta de resposta, aquestes respostes insuficients, fins a un punt insultant, no ajuda a tenir una relació com hauria de poder ser entre partits. Molta feina haurà de fer el govern, el PSOE específicament, davant d’aquest cas“, ha avisat. Vilalta ha reclamat Pedro Sánchez que doni tota la informació de què disposa, investigui el Catalangate de manera transparent i assumeixi responsabilitats polítiques. “A partir d’aquí, ja es veurà com es pot reconstruir la confiança”.