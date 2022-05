El PSC aposta per aprovar la reforma del català sense JxCat

La portaveu del grup parlamentari del PSC, Alícia Romero, ha apostat aquest dijous per aprovar la modificació de la llei de Política Lingüística sense JxCat, després que s’hagin despenjat del pacte que es va tancar el 24 de març. “En política la manca de seriositat és inadmissible i esperem que aquest exemple no s’estengui que puguem mantenir els acords, que és una de les coses més importants que es poden fer en política”, ha dit en una compareixença al Parlament de Catalunya.

Romero ha comentat que la modificació havia de “donar resposta a un enfortiment del català a l’escola” i ha recordat que havien decidit donar temps a JxCat “per empatia” perquè “el català és un bé preuat” i calia donar cert marge. “Avui per la premsa ens assabentem que surten de l’acord”, ha afegit. La portaveu socialista ha indicat que “perdre el nord i no tenir una direcció clara és molt complicat en política”, per això ha assegurat que calia ser “durs davant d’aquests tacticismes”. Romero ha agregat que “a causa de la situació complicada no és moment per tacticismes sinó per mirades llargues i posar solucions als problemes que tenim per davant”.

Els socialistes confien que tant ERC com els Comuns es mantingui dins de l’acord del 24 de març. “Ho vam treballar molt fortament, també amb JxCat durant dos mesos, respectarem l’acord, el farem complir i ens agradaria que fos així per part de tothom, som un partit de fiar i arribem a acords amb partits sòlids i estables que donen aquesta fiabilitat”. Per Romero JxCat fa servir el català com a “arma llancívola” i això els “preocupa”.

JxCat es despenja de l’acord

JxCat ha anunciat l’“acord unànim de la direcció del partit de no participar de cap reforma de la llei de Política Lingüística” per aturar l’execució forçosa del 25%, segons ha dit el portaveu del partit aquest dijous, Josep Rius. Junts diu que ha decidit no acceptar la modificació de la llei perquè la mesura no disposa del “consens polític ni amb el sector” i tampoc “no ha impedit la decisió judicial que imposa el 25 % de castellà a les aules”. El partit presentarà en els propers dies una proposta, primerament al Govern, i posteriorment als partits i després a les entitats. Rius no ha especificat si la resposta que JxCat proposarà implica una modificació legal o bé apostar per la desobediència.

El portaveu de JxCat, Josep Rius / ACN

Les reaccions no s’han fet esperar. La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha acusat JxCat d’haver pres una decisió “irresponsable” davant la negativa a modificar la Llei de Política Lingüística. Vilalta ha lamentat que Junts s’hagi “resignat i allunyat definitivament del consens que ja existia” per fer el canvi normatiu com a eina per “protegir el català i el model de l’escola catalana”. “Lamentem que els pesi més el partit que el país, que prenguin decisions en funció dels interessos personals en lloc dels col·lectius de país com és el consens per la defensa de la llengua”. Vilalta ha dit que a ERC “li costa creure” que “per discrepàncies internes” trenqui el “consens històric molt ampli del 80%”.

Els Comuns també volen tirar pel dret amb el català

Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jèssica Albiach, ha defensat aquest dijous tirar pel dret amb reforma de la llei de Política Lingüística, eina amb la qual es confia aturar la sentència del 25% de castellà a les aules de Catalunya. “Sincerament no ens ha sorprès [l’anunci de JxCat] perquè era la crònica d’una deserció anunciada”, ha dit Albiach en una roda de premsa al Parlament de Catalunya.

Finalment, la diputada de la CUP Nogay Ndiaye ha reclamat a ERC que “abandoni” la reforma de la Llei de Política Lingüística. En una intervenció al Parlament, Ndiaye ha assegurat que la reforma no ha evitat la interlocutòria que reclama l’execució immediata de la sentència –igual que ha argumentat Junts– i que li dona “cobertura política”.