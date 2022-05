Albiach aposta per tirar pel dret amb el català i deixar JxCat enrere

La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jèssica Albiach, ha defensat aquest dijous tirar pel dret amb reforma de la llei de Política Lingüística, eina amb la qual es confia aturar la sentència del 25% de castellà a les aules de Catalunya. “Sincerament no ens ha sorprès [l’anunci de JxCat] perquè era la crònica d’una deserció anunciada”, ha dit Albiach en una roda de premsa al Parlament de Catalunya.

Albiach ha manifestat que “qui té voluntat d’arribar a un acord hi posa de la seva part perquè l’acord arribi” i des de Junts, ha lamentat, “no hem rebut cap proposta d’ençà que van trencar l’acord que teníem”. La líder dels Comuns ha assegurat que no han rebut cap proposta i ha afegit que “el més rellevant de la roda de premsa és que no han proposat cap alternativa per blindar el català, protegir els centres educatius: ni tenen paraula ni presenten cap alternativa per blindar la immersió lingüística”.

Els Comuns creuen que JxCat posa el partit per davant

Des dels Comuns, ha narrat Albiach, “hem posat tot de la nostra part tot i les grans diferències que tenim amb Junts”. Per part seva, en canvi, “només hem trobat incompliments, silencis, veure com posen el partit per davant del país”. La líder dels Comuns creu que a Junts “no volen una solució real per blindar la immersió lingüística, que és garant de la cohesió social i que va ser aixecada per les classes populars del nostre país”.

Albiach ha lamentat que hagin passat 50 dies i no s’hagi pogut “dotar de seguretat jurídica els centres educatius”. La líder dels Comuns proposarà aquesta tarda a ERC i PSC convocar un ple per la setmana que ve per tirar endavant la reforma. “Esperem que que Junts per Catalunya no tingui paraula no signifiqui que ERC no té paraula, volem pensar que no ha de significar que ERC no té paraula”, ha reblat Albiach. “No podem esperar ni un minut més”, ha subratllat.