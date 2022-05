La CUP pressiona ERC perquè “abandoni” la reforma de Política Lingüística

La diputada de la CUP Nogay Ndiaye ha reclamat a ERC que “abandoni” la reforma de la Llei de Política Lingüística després que Junts s’hagi despenjat definitivament de l’acord a què havia arribat amb els republicans, el PSC i En Comú Podem per intentar donar resposta a la sentència del TSJC sense aplicar directament el 25% de classes en castellà que exigeix el tribunal. En una intervenció al Parlament, Ndiaye ha assegurat que la reforma no ha evitat la interlocutòria que reclama l’execució immediata de la sentència –igual que ha argumentat Junts– i que li dona “cobertura política”.

Els anticapitalistes han demanat a ERC, Junts i els comuns que se sumin a la seva proposta de modificar la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) perquè el català sigui l’única llengua vehicular a l’escola. Segons la CUP, aquesta és l’única manera de blindar el català a l’educació, malgrat que existeixen nombrosos dubtes sobre la constitucionalitat de la mesura i polítics com l’exconsellera Irene Rigau, que ha liderat les negociacions entre els grups per reformar la Llei de Política Lingüística, han advertit que el govern espanyol recorreria immediatament la LEC al Tribunal Constitucional.

“Sembla que ara Junts es desmarca de la proposició de llei que es carrega la immersió lingüística. Però l’important és ara què farem? Hem fet una proposta per blindar el català a l’escola. Demanem a ERC, Junts i comuns que s’hi sumin“, ha dit. Segons Ndiaye, la proposta de la CUP protegeix els centres educatius i seria un “primer pas” per obrir un diàleg seriós amb la comunitat educativa. Malgrat la retirada de Junts, l’aritmètica parlamentària permet a ERC, el PSC i els comuns tirant endavant la reforma sense els vots del partit de Carles Puigdemont.

Junts es desmarca de la reforma

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha avançat que el seu partit, que està pendent del Congrés Nacional que ha de ratificar la nova direcció bicèfala de Laura Borràs i Jordi Turull, presentarà els pròxims dies una proposta alternativa. Segons Rius, Junts “comparteix la necessitat d’aturar la ingerència dels tribunals espanyols a les aules contra la immersió lingüística”, però considera que la reforma que lidera ERC, que Junts va negociar i aprovar inicialment, no dona resposta a l’intent de la justícia d’acabar amb la immersió lingüística a Catalunya.

“Hem demanat sempre que les mesures a prendre es facin per consens, un consens no només polític, sinó també amb el sector i les entitats que defensen la llengua catalana: no es pot fer política d’esquena a les entitats educatives i lingüístiques”, ha dit Rius. “Ha quedat demostrat que la reforma no servia per protegir la immersió, de fet el TSCJC ja coneixia la proposta de modificació quan va dictar la interlocutòria perquè Cambray l’havia presentat l’endemà de registrar-se al Parlament”.