Aragonès reclama “activar amb urgència” el pacte del català

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat aquest dimecres dels del Ple del Parlament “activar amb urgència” la modificació de la Llei de Política Lingüística davant la interlocutòria que dona 15 dies al Govern perquè executi de manera forçosa la sentència del 25% de castellà a les escoles catalanes. “Hem d’activar tots els mecanismes que tinguem a l’abast”, ha advertit Aragonès durant la sessió de control. El president s’ha referit a la modificació pactada entre ERC, JxCat, PSC i Comuns —però aturada a petició de JxCat— com una de les eines importants per respondre a la interlocutòria.

Aragonès s’ha mostrat partidari de mirar d’enfortir el consens al voltant d’aquesta qüestió, tal i com exigeixen els seus socis de JxCat, a qui ahir la portaveu el grup parlamentari d’ERC, Marta Vilalta, va apel·lar a desbloquejar la situació. “Atès que s’ha d’enfortir el consens, que es millori el que s’hagi de millorar”. El president ha avançat que en “les properes hores i dies” s’ha de “poder fixar un acord” al voltant d’aquesta qüestió. “És un recurs que tenim a l’abast, legislar des del Parlament de Catalunya”, ha afegit. Aragonès ha apostat per millorar el text actual, “però no ha de canviar la seva essència”.

A banda de la modificació de la llei de Política Lingüística, Aragonès s’ha referit als recursos que s’estan preparant davant d’una decisió judicial que “s’extralimita”. El president ha reiterat el compromís del Govern ha presentar “una batalla jurídica fins al final” per seguir “defensant el model d’escola en català, que és garantia de cohesió social, i està validat des del punt de vista acadèmic, social, pedagògic i educatiu”. Aragonès ha recordat que “es necessita protegir la llengua més feble que és la catalana en el conjunt del territori”, ha subratllat.

El president del Govern, Pere Aragonès, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach / ACN

Durant la sessió de control, Aragonès ha rebut pressions per part dels Comuns i del PSC per tal de reactivar el pacte. La líder dels Comuns, Jèssica Albiach, ha afirmat que no es pot seguir “esperant més” perquè la situació suma dies d'”angoixa” a les direccions dels centres i entre el professorat davant l’amenaça de la sentència del 25%. “Els hem de protegir aquesta mateixa setmana”, ha dit Albiach. Des del PSC, el líder de l’oposició, Salvador Illa, ha emplaçat a Aragonès a portar el pacte al ple i ha garantit el suport dels socialistes.

ERC eleva el to cap a JxCat

ERC va elevar el to cap a JxCat ahir per la seva negativa a tirar endavant la modificació de la Llei de Política Lingüística, l’eina que els republicans consideren que és “bona” per respondre a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que reclama l’execució forçosa de la sentència del 25% de classes en castellà a les escoles. Els republicans han acusat JxCat d’estar “supeditant la protecció del català” als “interessos partidistes”.

En una compareixença al Parlament de Catalunya, la portaveu del grup parlamentari republicà, Marta Vilalta, va dir que la interlocutòria suposa “un nou atac al model d’escola catalana, imprescindible com a model de cohesió social”. La dirigent republicana troba “gravíssim que els tribunals segueixin interferint en la manera d’ensenyar” a Catalunya. “Fa anys que estem veient aquesta ingerència dels tribunals, perseguint el model d’èxit que és el d’immersió lingüística”, va afegir.