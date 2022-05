El Síndic avisa que el 25% de castellà va “en detriment” dels castellanoparlants

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha criticat de nou que s’estableixin percentatges de castellà en l’educació catalana. Després de saber que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat l’execució forçosa de la sentència que obliga a impartir un 25% de les hores lectives en castellà a totes les escoles de Catalunya el Síndic ha lamentat que això perjudicarà el coneixement de les dues llengües. Ribó ha criticat que s’erosioni la vehicularitat del català perquè va “en detriment” dels drets lingüístics de l’alumnat castellanoparlant i del “bilingüisme social”. Per aquest motiu ha demanat al Parlament que garanteixi que el català és la llengua normalment utilitzada a l’escola.

El Síndic considera que l’ordenament jurídic està orientat a defensar els drets lingüístics dels infants i adolescents i que per tant l’únic que s’hauria d’exigir és l’assoliment del ple domini de les dues llengües “sense cap percentatge”. “No és el poder judicial qui n’ha de determinar la definició, sens perjudici de la defensa dels drets de les persones que pugui dur a terme”, ha assegurat Ribó.

Per aquest motiu el Síndic ha demanat al Parlament i al departament d’Educació que “adoptin les mesures legislatives i polítiques necessàries” per tal de garantir el model lingüístic català. Aquestes mesures han de garantir la presència del català com a “llengua normalment emprada en l’ensenyament” i com a “instrument bàsic per a la seva normalització”. El Síndic ha demanat que s’estableixin els criteris pedagògics i sociolingüístics que calguin per determinar la presència de les llengües oficials a l’ensenyament” en funció del context i dels usos lingüístics de l’alumnat a l’aula, al centre i a l’entorn”. Tot això, ha dit, des d’una concepció “holística” de la vehicularitat del català.

Els precedents a l’establiment de percentatges

En les lleis actualment ja no hi ha l’obligació de les administracions educatives de determinar una proporció fixa de l’ús del castellà com a llengua vehicular, ja que ambdues tenen la condició de vehiculars d’acord amb la Constitució, l’Estatut i les lleis, però la sentència continua basant-se en la coneguda com llei Wert. La llei desenvolupada per aquest ministre obligava les administracions educatives a determinar una “proporció raonable” de la llengua castellana i de la cooficial, el que ha acabat portant a aquesta decisió del TSJC. En aquest sentit, el Síndic assegura que establir un model lingüístic basat en percentatges mitjançant una resolució judicial “no només contravé l’ordenament jurídic exercint potestats normatives que no corresponen als tribunals, sinó que també limita i condiciona la capacitat que tenen els centres escolars de treballar a través de la seva pràctica educativa l’objectiu de l’equitat en el domini d’ambdues llengües oficials que ha d’inspirar el model lingüístic escolar a Catalunya”.

“Garantir la vehicularitat de les llengües oficials, com es desprèn de la sentència del Tribunal Constitucional de l’Estatut, no ha de passar necessàriament per la fixació de percentatges o per determinar de manera lineal en quins horaris i matèries s’ha d’utilitzar una llengua o l’altra. La vehicularitat de les llengües oficials es pot garantir a través d’altres mecanismes” ha afegit.