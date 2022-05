Som Escola creu que la sentència fa perillar l’immersió lingüística

L’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha provocat reaccions a totes les parts de l’educació catalana. L’agrupació d’entitats cíviques i educatives per l’escola catalana Som Escola ha mostrat la “indignació” i el rebuig “total” a la interlocutòria del TSJC. Segons l’entitat, si aquesta sentència s’aplica significarà el “desmantellament” del sistema d’immersió lingüística que ha estat vigent des de la restauració de la democràcia post franquista, així com del model d’escola en català.

L’associació ha fet una reunió aquest dimarts i ha reclamat al Govern que es mantingui “ferm” en la defensa d’aquest model, que doni “seguretat jurídica” als centres, direccions i docents, i que “esgoti totes les vies jurídiques” per evitar l’aplicació de la interlocutòria. A través d’un fil de Twitter Som Escola s’ha reafirmat en el “compromís” per la promoció de l’escola catalana, “que té el català com la llengua vehicular i vertebradora”, que “no segrega per raó de llengua” i que “promou la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat”.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, en una roda de premsa / ACN

El Recurs de Cambray

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va comparèixer dilluns dues hores després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordenés l’execució forçosa de la sentència del 25% a tots els centres educatius catalans independentment de si hi ha famílies que ho demanen o no. En la seva compareixença express a les portes del departament d’Educació, el conseller ha anunciat un recurs de la conselleria contra aquesta “aberrant” interlocutòria.

“Aquesta interlocució no té validesa jurídica i per això aquest departament presentarà un recurs de reposició”, va dir abans de concretar que tenen cinc dies per presentar-lo i que en cas que no s’accepti encara es podria presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem demanant cautelars. Cambray va evitar en tot moment afirmar amb rotunditat que no donarà ordre d’aplicar aquesta sentència en els pròxims quinze dies, com estableix la interlocutòria.