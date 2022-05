Cambray s’obre a enviar instruccions sobre la sentència del 25% per “protegir les direccions”

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, ha reconegut que és “molt probable” que el departament acabi enviant una instrucció a les escoles per fer complir l’execució de la sentència que obliga a fer el 25% de les classes en castellà a tot el país. “El redactat de l’execució forçosa és molt clar”, ha dit Cambray en una entrevista a TV3. “Ens dona 15 dies per enviar unes instruccions. Ara parlem amb tothom i a partir d’aquí decidirem. És molt probable que acabem enviant-la, si és la manera de protegir les direccions“.

Cambray ha avançat que Educació encara està redactant el recurs contra una interlocutòria que considera “aberrant”, però ha reconegut que recórrer l’auto judicial “no interromp” el termini de 15 que ha donat el TSJC. La interlocutòria deixa molt clar que l’execució de la sentència es pot garantir a través d’instruccions internes “provisionals” a l’espera que la Generalitat aprovi les modificacions legals que està preparant per donar resposta a la sentència. Educació es podria agafar a aquesta via intermèdia per guanyar temps.

Interlocutòria del TSJC sobre l’execució de la sentència del 25% / TSJC

Reunions a contrarellotge per respondre al TSJC

Educació assegura que manté reunions amb entitats i centres per perfilar l’estratègia i que la prioritat del departament és “evitar que el TSJC s’adreci directament a les direccions” i per això ha admès que “segurament” s’acabarà enviant una instrucció a les escoles, tot i que no ha concretat quin serà el contingut o com es podrà introduir un canvi tan important a només un mes i mig d’acabar el curs.

El conseller també ha reclamat a Junts que estigui a l’altura del “moment de país” que s’està vivint i que s’avingui a tancar la reforma de la llei de Política Lingüística abans que acabi el mes de maig. ERC, el PSC i els Comuns volen reactivar com més aviat millor la tramitació de la llei per intentar “reforçar el model d’escola catalana” i esperen que Junts se sumi a l’acord. Els socialistes i els comuns volen que el text al pròxim ple, mentre que els republicans intenten a la desesperada que Junts torni al pacte per evitar la foto del Tripartit. “Si tenim una eina que permet reforçar el model d’escola catalana, no puc entendre que algú es desmarqui”, ha dit. “L’únic garantia que tenim és que si no fem res ja sabem on som”.