ERC acusa JxCat de “trencar un consens històric” a favor de la llengua

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha acusat aquest dijous JxCat d’haver pres una decisió “irresponsable” davant la negativa a modificar la Llei de Política Lingüística. Vilalta ha lamentat que Junts s’hagi “resignat i allunyat definitivament del consens que ja existia” per fer el canvi normatiu com a eina per “protegir el català i el model de l’escola catalana”. “Lamentem que els pesi més el partit que el país, que prenguin decisions en funció dels interessos personals en lloc dels col·lectius de país com és el consens per la defensa de la llengua”. Vilalta ha dit que a ERC “li costa creure” que “per discrepàncies internes” trenqui el “consens històric molt ampli del 80%”.

Vilalta ha manifestat que la modificació és una eina imprescindible i que no és possible no tenir alternatives un mes i mig després. “JxCat no ha desenvolupat cap resposta, cap concreció que ajudi la ciutadania a poder defensar el model d’escola catalana, no només això, ha bloquejat la possibilitat de tenir consens”. “Aquest moment és trist perquè s’anteposen interessos de partit a de país, el tacticisme davant del consens de país, qui s’allunya del consens tampoc té proposta i deixen la llengua a l’escola a mercè dels tribunals”, ha afegit Vilalta.

Els republicans afirmen que malgrat l’anunci que ha fet JxCat encara no llencen la tovallola i pensen que hi ha marge per millorar el text que s’havia proposat inicialment. Per ara ERC contempla tots els escenaris i continuar treballant per aconseguir el consens necessari. Vilalta ha parlat de poder fer un pel extraordinari la setmana que ve o la següent per desbloquejar la situació.

La portaveu republicana ha dit que el missatge que envia JxCat amb la seva decisió és de “resignació” i han comunicat al país que “no val la pena intentar-ho pel català”. Vilalta ha dit que ERC no serà un partit que vulgui “desestabilitzar” l’actual Govern, quan se li ha preguntat si la diferència en un tema tan important com la llengua no genera consens entre els dos socis de Govern.

JxCat es despenja de l’acord

Aquestes manifestacions les ha fet Vilalta minuts després que JxCat hagi anunciat l’“acord unànim de la direcció del partit de no participar de cap reforma de la llei de Política Lingüística” per aturar l’execució forçosa del 25%, segons ha explicat el portaveu del partit aquest dijous, Josep Rius. Junts diu que ha decidit no acceptar la modificació de la llei perquè la mesura no disposa del “consens polític ni amb el sector” i tampoc “no ha impedit la decisió judicial que imposa el 25 % de castellà a les aules”. El partit presentarà en els propers dies una proposta, primerament al Govern, i posteriorment als partits i després a les entitats. Rius no ha especificat si la resposta que JxCat proposarà implica una modificació legal o bé apostar per la desobediència.

La direcció de Junts “comparteix la necessitat d’aturar la ingerència dels tribunals espanyols a les aules contra la immersió lingüística”, ha recordat Rius. Assegura Rius que la resta de formacions no ha acceptat les condicions que havien fixat per tal de donar suport al canvi normatiu: “Hem demanat sempre que les mesures a prendre es facin per consens, un consens no només polític, sinó també amb el sector i les entitats que defensen la llengua catalana: no es pot fer política d’esquena a les entitats educatives i lingüístiques”.

Jéssica González (Comuns), Esther Niubó (PSC), Francesc Ten (JxCat) i Mònica Palacín (ERC) amb l’acord a la mà / Joan Antoni Guerrero

Les condicions fixades per JxCat no haurien estat “acceptades” per la resta de tres partits de l’acord inicial, ERC, PSC i Comuns, segons Rius, que ha assenyalat que, després de la interlocutòria de dilluns, “ha quedat demostrat que la reforma no servia per protegir la immersió, de fet el TSCJC ja coneixia la proposta de modificació quan va dictar la interlocutòria perquè Cambray l’havia presentat el dia següent de registrar-se al Parlament”.

Rius ha afirmat que “no és cert que una reforma de la llei de Política Lingüística serveixi per protegir la immersió lingüística” i ha advertit que el TSJC “la pot tornar a impugnar”. El portaveu ha dit que la formació ha mantingut “el silenci” per mirar de trobar consens des del 24 de març quan es va presentar la proposta de modificació i ha lamentat que els altres partits no hagin “respectat” aquesta opció. “Ens han acusat d’obstruccionistes i d’actuar amb deslleialtat: no acceptarem lliçons de cap partit i encara menys del PSC”.