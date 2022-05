La Plataforma per la Llengua celebra la retirada de Junts del pacte pel català

La Plataforma per la Llengua ha celebrat aquest dijous que Junts per Catalunya hagi decidit retirar-se definitivament de l’aliança amb ERC, el PSC i els Comuns per modificar la llei de política lingüística. La formació que encapçalaran Laura Borràs i Jordi Turull ho ha anunciat aquest migdia, més d’un mes després de la presentació del pacte i de la seva retirada per buscar un “ampli consens”. Junts va començar a recular en veure la polèmica que despertava aquest pacte, que deixa en mans dels centres la vehicularitat del català. El Govern creia que amb aquesta modificació el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no demanaria l’execució forçosa de la sentència en veure que ja s’estava legislant per donar-li resposta.

La Plataforma per la Llengua ha reclamat que els altres signants del pacte, ERC, PSC i els Comuns facin el mateix que Junts i es retirin del pacte. En paral·lel, mentre no ho fan, l’entitat encapçalada per Rut Carandell està promovent una recollida de signatures per tal que aquests partits retirin la proposta, que consideren un atac a la immersió en deixar entrar al sistema el castellà com a llengua vehicular. “La incorporació de la vehicularitat del castellà a aquesta llei representaria un pas enrere que el català no es pot permetre en l’actual situació d’emergència lingüística”, assegura l’entitat en el manifest que acompanya la petició.

El pacte i el decret de règim lingüístic, inútils per aturar el TSJC

El Govern tenia la intenció que aquesta modificació juntament amb el desplegament del decret de règim lingüístic que prepara el departament d’Educació servís per aturar el TJSC. Però la legitimació de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe ho ha enviat tot en orris i el tribunal ha acabat demanant l’execució forçosa, pel que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray té quinze dies per assegurar que es compleix el 25% a totes les escoles catalanes. La conselleria ja ha anunciat que presentarà un recurs, però no està clar si d’aquí a quinze dies els centres hauran rebut instruccions per complir la sentència. El més probable és que sí donat que el mateix Cambray ha obert la porta a enviar instruccions per fer complir la sentència mentre estudien com “protegir els equips directius”.