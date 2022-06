Cambray anuncia un recurs de cassació al Suprem per la sentència del 25%

Reacció ràpida del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, a la notícia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat els dos recursos de la Generalitat contra l’execució forçosa de la sentència del 25% de castellà a totes les aules del país. “Presentarem un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem“, ha anunciat Cambray en una entrevista al Tot es mou de TV3. El conseller ha assegurat que “dins d’aquestes ingerències judicials” la conselleria va decidir presentar un recurs en considerar que ni l’Asamblea por una Escuela Bilingüe ni els pares estaven legitimats en el procés. “Com que continuem entenent que no han de formar part, presentarem el recurs de cassació davant del Tribunal Suprem”, ha explicat.

Pel que fa a les direccions dels centres, Cambray ha insistit que “han d’estar tranquil·les” perquè amb el decret llei d’urgència que va aprovar el Govern queden “blindades”. El Govern va aprovar aquest decret per tal que el màxim responsable de la resposta a la sentència del 25% fos el departament d’Educació i no les direccions dels centres educatius catalans. “El primer que vaig fer és dir-li al TSJC que el que ha de fer és adreçar-se al Departament”, ha insistit el conseller en un missatge de tranquil·litat per als centres educatius.

El qüestionari per validar els projectes lingüístics ha de donar “tranquil·litat” als centres

“Han de seguir treballant i no han de modificar els seus projectes lingüístics si s’adeqüen a la normativa”, ha dit Cambray en referència al qüestionari de 7 preguntes que ha de servir a la conselleria per validar els projectes lingüístics de tots els centres de Catalunya. Amb aquesta validació la conselleria pretén demostrar al TSJC que hi ha una “impossibilitat legal” de complir amb la sentència del 25% perquè la nova normativa aprovada no ho permet però que, de totes formes, el departament ha actuat per garantir que s’utilitzen tant el català com el castellà a les escoles.