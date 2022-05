El Govern al·lega “impossibilitat legal” per complir la sentència del 25%

Segon intent del Departament d’Educació per evitar la imposició del 25% de castellà a totes les escoles de Catalunya. En el dia que acabava el termini establert pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per garantir que ja s’està aplicant aquest percentatge a l’ensenyament català la conselleria ha traslladat al tribunal que hi ha una “impossibilitat legal” per aplicar-la. Així es confirma a partir d’un document fet públic per Eldiario.es després que al matí s’hagin conegut quines són les instruccions de la conselleria per als centres educatius.

Fa dos mesos el departament d’Educació va intentar que el tribunal no demanés l’execució forçosa de la sentència argumentant que estaven preparant un pla sense percentatges però que garantia el coneixement i domini de les dues llengües. Aquest dimarts, en canvi, ha traslladat als jutges que és impossible complir la sentència perquè ja hi ha una nova normativa -que ha aprovat el mateix Govern amb el nou decret llei– que ho impedeix perquè no parla de percentatges.

Segons el Govern, després que s’hagi publicat el nou decret llei al DOGC i que per tant ja estigui en vigor hi ha una “causa d’impossibilitat legal per complir la sentència de 16 de desembre del 2020”. Segons argumenta el servei jurídic de la Generalitat, la nova normativa és contrària a l’establiment de percentatges fixes per elaborar projectes lingüístics, pel que no es pot aplicar una sentència que està basada precisament en un percentatge concret d’una llengua.

El Govern sosté que la Constitució no estableix percentatges

El Govern sosté que la nova normativa aprovada aquesta setmana garanteix el coneixement del castellà com un dels principals objectius que s’han de complir. En aquest sentit el Govern recorda que “ni la Constitució ni l’Estatut ni la legislació bàsica estatal en matèria educativa imposen que la regulació sobre l’ús de les llengües a l’escola hagi de seguir un model de percentatges”, pel que al·leguen que amb la nova normativa ja n’hi ha prou.

En paral·lel, cal tenir en compte que queda menys d’un mes de classe i que en cas que l’aplicació de la sentència es vagi demorant el departament tindria més temps per preparar una nova estratègia.