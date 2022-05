Cambray promet “màxima protecció jurídica” a les escoles amb el decret llei

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha assegurat que el Govern ha lluitat “amb totes les eines” contra la sentència del 25% de castellà a totes les escoles de Catalunya. El conseller ha recordat que la conselleria està tramitant un decret de desplegament del règim lingüístic que primerament haurà de passar una consulta pública i ha celebrat el “consens” que s’ha exhibit amb l’acord de la llei del català al Parlament. “Fem el que vaig dir que faria quan vaig començar com a conseller: tot el que calgui per protegir els projectes lingüístics davant de les ingerències dels tribunals”, ha remarcat.

Pel que fa a les instruccions “molt clares” que la conselleria ha remès aquest matí als centres educatius per donar resposta a la interlocutòria del TSJC, el conseller ha assegurat que protegeixen les direccions perquè els diuen “què han de fer” amb la sentència del 25%. “La inspecció educativa contactarà amb els centres educatius i verificarà els projectes lingüístics amb un qüestionari de set preguntes de sí o no”, ha explicat subratllant especialment que les instruccions donen “màxima protecció jurídica”.

En paral·lel, el conseller ha evitat pronunciar-se sobre la iniciativa d’un grup d’entitats que han demanat al TSJC la nul·litat de la sentència per irregularitats en l’elecció del jutge. “No estic al cas de la iniciativa de la Plataforma, però si aquesta demanda té base el servei jurídic n’estarà al cas”, ha assegurat.

Cambray respondrà el TSJC amb les instruccions i el decret del Govern

“Serà el departament qui validi els projectes lingüístics de les escoles que l’hagin de canviar. Això es farà en el transcurs del curs 2022-2023”, ha reiterat abans d’aclarir que en cap cas un mestre pot triar en quina llengua fa la classe i que el departament “acompanyarà” els centres que hagin de canviar el seu projecte.

“Cap solució pot ser més democràtica”, ha assegurat Cambray, que considera que aquestes instruccions que deriven del decret garanteixen la protecció de l’escola catalana. El conseller ha explicat que aportaran al TSJC les instruccions que ha fet arribar a les escoles i l’aprovació del decret llei d’aquest dilluns per tal que no s’hagi de complir la sentència.

La comunitat educativa rebutja les instruccions de Cambray

Les instruccions de la conselleria no han agradat els centres educatius, que consideren que contribuirà a augmentar la segregació dins el sistema educatiu català. Així ho ha expressat la portaveu del sindicat majoritari en educació, USTEC, en una roda de premsa per anunciar la demanda de nul·litat de la sentència del 25% que ha presentat un grup d’entitats sobiranistes. La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat que aquest decret i les instruccions del departament faran que hi hagi una “diferenciació a raó de llengua”, ja que cada centre podrà fer el seu propi projecte lingüístic segons la seva realitat sociolingüística.

Els professors denuncien que el decret tampoc dona garanties de seguretat jurídica, perquè els mateixos grups polítics en fan interpretacions diferents i “interessades”. “Sempre hem demanat un projecte lingüístic comú a tots els centres educatius que vingui de la conselleria, perquè això és l’únic que protegiria les direccions”, ha assenyalat Segura. La portaveu d’USTEC també ha afegit que segons les instruccions que s’han enviat aquest dimarts són les direccions les primeres que elaboraran els projectes lingüístics i tindran responsabilitats, “per molt que el departament defensi que la conselleria farà la validació”.

La Intersindical també ha denunciat la inconcreció del departament. “Ningú ens ha explicat què vol dir exactament fer un projecte segons realitat sociolingüística”, ha assegurat abans d’afegir que no s’han respost preguntes clau com ara qui elaborarà els projectes lingüístics dintre dels centres, les direccions -que rebran “pressions de les famílies”- o els consells escolars -cosa que podria comportar “conflictivitat”.

“Ens entaforen el castellà amb vaselina curricular”

“Ens l’entaforen amb vaselina curricular”, ha lamentat en referència al castellà el coordinador de llengua d’aquest sindicat independentista, Gerard Furest. També ha afegit que un qüestionari declaratiu com el que planteja la conselleria a les instruccions “no serveix per res” perquè “es pot dir una cosa que no és real”. En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua també considera que el mot curricular és un “sucedani” de vehicularitat, pel que es farà un pas enrere en la defensa de la llengua catalana. “S’ha de garantir que la normativa que es faci sigui en favor del català i no només reactiva a la sentència”, ha reblat la presidenta de l’ONG del català, Rut Carandell.

Per últim, el president d’Òmnium, Xavier Antich, ha avisat que estaran atents que es compleixin els acords i no donaran “cap xec en blanc”. “És imperatiu disposar d’un pla B, C i D per si no funcionen les iniciatives polítiques i parlamentàries o les del front judicial”, ha avisat abans d’afegir que desplegaran “tota la maquinària”.