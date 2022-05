Vox registra una proposició no de llei per aplicar el 155 a Catalunya

L’extrema dreta de Vox ha anunciat aquest dimarts el registre d’una proposició no de llei per tal que s’apliqui el 155 a Catalunya arran de “l’incompliment de la sentència de l’espanyol”, en referència a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imposa un 25% de castellà als centres escolars catalans. La proposició no de llei l’ha registrat el grup parlamentari de Vox al Congrés dels Diputats, segons ha informat la formació d’extrema dreta.

Els ultres justifiquen la presentació d’aquesta iniciativa a causa de “l’enèsim desafiament del Govern català a l’Estat de Dret, en impedir per decret que els directors de centres educatius apliquin el mandat de la justícia”. L’ofensiva de Vox contra Catalunya s’emmarca en el context de campanya electoral a Andalusia, on l’extrema dreta espera fer forat explotant el conflicte territorial.

La setmana passada Vox va fer un canvi en la seva estratègia al Parlament de Catalunya demanant un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la nova llei d’usos del català. Ells mateixos van admetre que es tractava d’una maniobra dilatòria perquè en cap cas donen credibilitat al CGE, que consideren que cal clausurar. Diputats de Vox a la cambra catalana es manifesten en contra del decret del català aprovat ahir.

En Cataluña un niño sólo puede estudiar en su lengua materna si esta es el catalán.



Los niños castellanoparlantes no tienen ese derecho, a pesar de ser lengua oficial y la más usada en Cataluña.



Tratar el español como una lengua extranjera es aberrante, excluyente e ilegal. — Antonio Gallego 🇪🇸 (@AntonioGalleg0) May 31, 2022

Suspendre l’autonomia de Catalunya, promesa electoral número 1 de Vox

El partit d’ultra dreta Vox té Catalunya en ment a tot arreu. Això demostra el fet que el partit de Santiago Abascal hagi presentat com a número 1 de les 100 mesures de Vox a Andalusia la “suspensió de l’autonomia catalana” fins la “derrota sense pal·liatius del colpisme” i la “depuració de responsabilitats civils i penals”. Catalunya sempre està en boca de Vox, fins i tot en les eleccions per a la Junta d’Andalusia, on es comprometen a millorar la vida dels andalusos i el primer punt és sobre els catalans.

Vox també proposa la il·legalització dels partits, entitats i ONGs que busquin la “destrucció de la unitat territorial de la nació” i la seva “sobirania”. Seguint amb les idees nacionalistes i poc transcendents per la vida dels andalusos, Vox apunta que cal donar la “màxima protecció jurídica” als símbols d’Espanya, especialment la bandera, l’himne i la corona. Per això demanen “l’agreujament de les penes per ofenses i ultratges a Espanya i els seus símbols o emblemes. “Cap insult pot quedar impune”, assenyalen al programa electoral, que es pot consultar aquí.